Gritos desgarradores y pedazos de piel: El estremecedor ataque a un grupo de personas con ácido sulfúrico en plena calle

Seis personas resultaron heridas tras un violento ataque con ácido sulfúrico en plena calle residencial de Jersey City, en Nueva Jersey (EEUU), en un hecho que las autoridades calificaron como posiblemente «premeditado».

De acuerdo con las autoridades policiales, las víctimas sufrieron quemaduras y descamación de la piel y fueron trasladadas de urgencia a un hospital local, donde permanecen en condición estable, según reportes de este martes.

Asimismo, se detalló que el ataque ocurrió en Wilkinson Ave, a pocos kilómetros al oeste de Nueva York, cuando las víctimas se encontraban dentro o cerca de un vehículo estacionado.

Según el alcalde de Jersey City, James Solomon, dos individuos que circulaban en un ciclomotor pasaron junto al grupo y les arrojaron el ácido sulfúrico antes de huir del lugar.

La policía afirmó, que el ataque, se originó por una disputa ocurrida horas antes. Por tanto, se consideró el hecho como «premeditado».

Por su parte, los vecinos declararon a News 12 que oyeron gritos momentos después del ataque y recordaron haber oído a una de las víctimas decirles a los servicios de emergencia: «Nos arrojaron ácido».

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS SEIS VÍCTIMAS?

De las seis víctimas, cinco son mujeres y tres de ellas son adolescentes, lo que generó todavía más conmoción en la comunidad.

Aunque una sexta persona también fue atendida, las autoridades no han detallado públicamente su estado de salud. Los reportes médicos iniciales indican lesiones de diversa gravedad, principalmente por «quemadura química».

¿ARRESTARON A LOS DETENIDOS?

Las autoridades informaron sobre el arresto de un menor de edad en relación con el caso. Aunque se apuntó que los cargos aún están pendientes mientras avanza la investigación. Además, se indicó que el segundo sospechoso no ha sido capturado ni identificado.

Pero se enfatizó, que la policía está utilizando todos sus recursos para esclarecer el ataque y capturar a todos los responsables.

«Quiero que nuestras comunidades sepan que este tipo de violencia no tiene cabida en nuestras calles», dijo Solomon.

«Mis pensamientos están con las víctimas de este horrible ataque, y quiero que nuestras comunidades sepan que la violencia como esta no tiene cabida en nuestras calles. He ordenado al Departamento de Policía de Jefferson County (JCPD) que utilice todos sus recursos en la investigación y que garantice que nuestros agentes trabajen sin descanso para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia», declaró.