EEUU

Grandes tiendas y marcas de EEUU ajustan horarios para el Black Friday: esto es lo que debes saber

4 Min de Lectura
Las promociones exclusivas de Black Friday concentran la atención de miles de compradores en Estados Unidos / Archivo

Las principales tiendas en Estados Unidos abrirán sus puertas desde la madrugada de este viernes, 28 de noviembre, con horarios que van entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, dependiendo de la cadena a propósito del Black Friday.  

Walmart, Target, Best Buy, Macy’s, Costco y otras grandes marcas se preparan para recibir a millones de compradores en busca de las mejores ofertas del año en el marco del Black Friday. 

LEA TAMBIÉN: LOS TIPS QUE DEBES TOMAR EN CUENTA PARA NO CAER EN ESTAFAS CIBERNÉTICAS DURANTE EL BLACK FRIDAY Y COMPRAS NAVIDEÑAS

Walmart y Target abrirán alrededor de las 5:00 de la mañana. Mientras que Best Buy, Dick’s Sporting Goods, Home Depot, Lowe’s, Macy’s y Target comenzarán a recibir compradores a las 6:00 de la mañana, con horarios extendidos en la mayoría de los casos.  

JCPenney y Kohl’s tendrán las aperturas a las 5:00 de la mañana, mientras que Costco iniciará operaciones a las 9:00 y Sam’s Club mantendrá su agenda habitual. 

COMERCIO ELECTRÓNICO  

El ambiente en las tiendas físicas sigue siendo un atractivo para miles de estadounidenses, pese al auge del comercio electrónico.  

Las imágenes de multitudes esperando en fila, listas para entrar, apenas se abren las puertas, forman parte de la tradición del Black Friday. Sin embargo, cada vez más consumidores optan por comprar en línea, donde las ofertas suelen extenderse hasta el Cyber Monday, el lunes 1 de diciembre. 

El Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos / Archivo

CONSEJOS PARA APROVECHAR EL BLACK FRIDAY  

  • Haz una lista de compras priorizada: define qué necesitas realmente para evitar compras impulsivas y perder tiempo entre tantas ofertas. 
  • Compara precios con anticipación: revisa el precio regular de los productos para identificar si la oferta es genuina. Muchas tiendas muestran “descuentos” inflados. 
  • Revisa los anuncios previos (“Black Friday ads”): grandes cadenas como Walmart, Target o Best Buy publican sus circulares días o semanas antes. Esto te permite planificar rutas y horarios 
  • Suscríbete a newsletters y apps de ofertas: tiendas y agregadores como Honey o RetailMeNot avisan de descuentos exclusivos. 

DURANTE EL BLACK FRIDAY  

  • Verifica horarios de apertura: muchas tiendas abren más temprano de lo habitual o incluso la noche anterior. Esto puede marcar la diferencia para productos muy demandados. 
  • Llega temprano (o compra online): las mejores ofertas se agotan rápido. Si no quieres filas, muchas ofertas se liberan primero en línea. 
  • Aprovecha el “price matching”: algunos comercios igualan el precio de competidores durante el Black Friday. Puede evitarte desplazamientos. 
  • Usa tarjetas con recompensas: suma cashback o puntos adicionales con tarjetas que premian las compras durante eventos especiales. 

DESPUÉS DE COMPRAR  

  • Guarda los recibos y revisa políticas de devolución: algunas tiendas ajustan temporalmente sus políticas para las compras del Black Friday. 
  • No olvides el Cyber Monday: Justo después del Black Friday, muchas rebajas continúan o cambian de categoría, especialmente en productos tecnológicos. 
