Grandes tiendas y marcas de EEUU ajustan horarios para el Black Friday: esto es lo que debes saber

Las principales tiendas en Estados Unidos abrirán sus puertas desde la madrugada de este viernes, 28 de noviembre, con horarios que van entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, dependiendo de la cadena a propósito del Black Friday.

Walmart, Target, Best Buy, Macy’s, Costco y otras grandes marcas se preparan para recibir a millones de compradores en busca de las mejores ofertas del año en el marco del Black Friday.

Walmart y Target abrirán alrededor de las 5:00 de la mañana. Mientras que Best Buy, Dick’s Sporting Goods, Home Depot, Lowe’s, Macy’s y Target comenzarán a recibir compradores a las 6:00 de la mañana, con horarios extendidos en la mayoría de los casos.

JCPenney y Kohl’s tendrán las aperturas a las 5:00 de la mañana, mientras que Costco iniciará operaciones a las 9:00 y Sam’s Club mantendrá su agenda habitual.

COMERCIO ELECTRÓNICO

El ambiente en las tiendas físicas sigue siendo un atractivo para miles de estadounidenses, pese al auge del comercio electrónico.

Las imágenes de multitudes esperando en fila, listas para entrar, apenas se abren las puertas, forman parte de la tradición del Black Friday. Sin embargo, cada vez más consumidores optan por comprar en línea, donde las ofertas suelen extenderse hasta el Cyber Monday, el lunes 1 de diciembre.

CONSEJOS PARA APROVECHAR EL BLACK FRIDAY

Haz una lista de compras priorizada: d efine qué necesitas realmente para evitar compras impulsivas y perder tiempo entre tantas ofertas.

Compara precios con anticipación: r evisa el precio regular de los productos para identificar si la oferta es genuina. Muchas tiendas muestran “descuentos” inflados.

Revisa los anuncios previos (“Black Friday ads”): g randes cadenas como Walmart, Target o Best Buy publican sus circulares días o semanas antes. Esto te permite planificar rutas y horarios

Suscríbete a newsletters y apps de ofertas: t iendas y agregadores como Honey o RetailMeNot avisan de descuentos exclusivos.

DURANTE EL BLACK FRIDAY

Verifica horarios de apertura: m uchas tiendas abren más temprano de lo habitual o incluso la noche anterior. Esto puede marcar la diferencia para productos muy demandados.

Llega temprano (o compra online): l as mejores ofertas se agotan rápido. Si no quieres filas, muchas ofertas se liberan primero en línea.

Aprovecha el “price matching”: a lgunos comercios igualan el precio de competidores durante el Black Friday. Puede evitarte desplazamientos.

a Usa tarjetas con recompensas: s uma cashback o puntos adicionales con tarjetas que premian las compras durante eventos especiales.

DESPUÉS DE COMPRAR