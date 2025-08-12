EEUU

Gobierno de Trump anunciará en los «próximos días» nuevas medidas sobre Venezuela y envió mensaje a venezolanos

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
medidas

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, adelantó que en los “próximos días y semanas” anunciarán nuevas medidas de presión en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

No obstante, advirtió que Estados Unidos ha aprendido de experiencias del pasado en política exterior y contemplan no repetir acciones como las que en su momento realizaron en países como Irak y Afganistán, donde quedaron en evidencia los riesgos de impulsar cambios de régimen desde el exterior.

“El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, dijo el funcionario en una entrevista con Donald Trump Jr., emitida en el podcast Triggered.

En este sentido, Landau insistió en que el cambio político en Venezuela debe ser liderado por sus ciudadanos. “Si la gente no se gana su libertad, no la aprecia”, afirmó.

No obstante, recalcó el acompañamiento que le está dando Estados Unidos a toda la situación política en Venezuela. Para Landau las medidas recientes, como duplicar la recompensa por la captura de Maduro hasta 50 millones de dólares, “enviaron un mensaje inequívoco” sobre la postura de Washington.

Finalmente, calificó de “vergonzoso” lo ocurrido el 28 de julio. A juicio del funcionario estadounidense, María Corina Machado y Edmundo González “ganaron de forma aplastante”.

