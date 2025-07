“Giro equivocado”: Migrante que salió por error de EEUU podría ser deportado, trabaja como conductor en famosa app

Un migrante con más de 20 años en Estados Unidos, que trabaja como conductor de Uber, podría enfrentar la deportación luego de cruzar por error la frontera hacia México mientras estaba trabajando.

De acuerdo con su abogado, el hombre, quien estaba trasladando a dos pasajeros, tomó un giro equivocado en una autopista de California, por lo que cruzó la frontera a México por error. Erick Hernández llegó a los Estados Unidos a los 14 años, por lo que estaba protegido por el programa DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

Sin embargo, al salir de los Estados Unidos sin permiso, esta protección queda anulada.

“Su intento de regresar a Estados Unidos y decir: ‘Esto fue un error. Fue un accidente. No intentaba salir de Estados Unidos’ fue ignorado”, dijo el abogado.

Hernández estaba en proceso de regularizar su residencia en Estados Unidos tras casarse con Nancy Rivera, ciudadana estadounidense, a finales del año pasado. Su esposa también espera su segundo hijo el próximo mes.

«Me preocupa que, si lo deportan, no sé cómo voy a arreglármelas yo sola. Es simplemente mucho, ya sabes, estrés y ansiedad lo que tengo. Él fue mi principal apoyo, ¿Sabes? En un instante, creo que todo cambió», contó la mujer embarazada.

Tras su detención, el migrante salvadoreño se encuentra bajo custodia de ICE en proceso de deportación acelerada. “Tiene miedo de regresar a El Salvador”, dijo su abogado.

En este sentido, explicó que no conoce ese país. «No ha estado allí desde niño, así que no tiene idea de cómo es vivir en El Salvador». Incluso los padres de Hernández se encuentran en Estados Unidos, por lo que no tiene a nadie cercano que lo pueda recibir en caso que lo deporten.

Ahora la única esperanza que tiene la familia es un caso de corrupción ocurrido al momento de su reingreso a los Estados Unidos. Hernández denunció que uno de los agentes le pidió dinero para permitirle ingresar: «Como vieron que era nomás un permiso me dijo un oficial que si yo les pagaba $800 ellos me volvían a dejar entrar a los Estados Unidos, pero no tenía en dinero en ese momento para poderles dar», contó en una carta.

Su abogada afirmó que luego de esto lo entregaron a ICE. Debido a esto realizaron la denuncia ante el FBI y están esperando la respuesta, que en caso de ser positiva podría permanecer en el país.