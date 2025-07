Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, recibió «inmunidad limitada» y Trump no descartó su indulto

Ghislaine Maxwell, exnovia del reconocido depredador sexual Jeffrey Epstein, recibió «inmunidad limitada» por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al tiempo que el presidente de ese país, Donald Trump, no descartó la posibilidad de indultarla.

El acuerdo al que llegó Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por delitos federales relacionados con tráfico sexual y conspiración, le permitió contestar «sin reservas» a todas las preguntas formuladas por el vicefiscal general Todd Blanche, tras ser interrogada durante dos días por funcionarios del mencionado organismo judicial.

Durante el encuentro, la británica de 63 años habló sobre más de 100 personas vinculadas al caso de su expareja, acusado de operar una red de explotación sexual de menores y hallado muerto en su celda en 2019 mientras esperaba juicio.

Según fuentes citadas por ABC News, Maxwell recibió esta inmunidad que permite a un testigo colaborar con las autoridades sin que sus respuestas las puedan utilizar en su contra en futuros procesos penales.

El abogado de Maxwell señaló que su clienta no se apegó a la Quinta Enmienda, la cual permite guardar silencio para evitar una autoincriminación, y respondió a todas las preguntas.

Aseguró también que esta fue la primera vez que se le ofreció la oportunidad de contar su versión sobre los hechos relacionados con Epstein.

DONALD TRUMP NO DESCARTÓ OFRECER UN INDULTO A MAXWELL

La defensa sostiene que Maxwell no tuvo un juicio justo y espera que el presidente Donald Trump, considere ejercer su poder de clemencia.

En este sentido, el mandatario aseguró ante la prensa que no ha seguido el caso de cerca, aunque no descartó concederle un indulto más adelante.

«No he pensado realmente en eso. Estoy autorizado [a perdonarla] pero no lo he pensado», precisó el mandatario, dejando abierta la posibilidad; no obstante, agregó después que no era momento «de hablar de perdones».

MAXWELL PODRÍA DECLARAR ANTE EL CONGRESO

Además de colaborar con el Departamento de Justicia, a Ghislaine Maxwell la citaron a declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el próximo 11 de agosto.

Su abogado indicó que aún no han decidido si Maxwell invocará o no la Quinta Enmienda ante los legisladores.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia y el FBI emitieron recientemente un comunicado afirmando que no encontraron evidencia creíble de que Epstein tuviera una lista de clientes ni que hubiera extorsionado a figuras prominentes, como se ha especulado en múltiples ocasiones.