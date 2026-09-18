Fundación Nobel actualizó su dotación del premio en su 125 aniversario: Descubre el nuevo monto a entregar

La Fundación Nobel anunció este viernes, 18 de septiembre, un aumento en la dotación económica que recibirán los galardonados de los premios a partir de este año.

El monto por categoría pasará a 12 millones de coronas suecas, unos 1,21 millones de dólares, un incremento frente a los 11 millones asignados en 2025.

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La cifra se mantendrá bajo el esquema habitual de reparto en caso de que una misma disciplina tenga más de un ganador, según reseñó la agencia de noticias EFE.

El anuncio se produce en medio de la conmemoración de los 125 años del galardón creado por Alfred Nobel, una efeméride que la propia institución vinculó directamente con la decisión de elevar el monto.

Así lo explicó la directora de la Fundación Nobel, Hanna Stjarne, a través de un comunicado: «Este año celebramos el 125º aniversario del Premio Nobel y, con motivo de esta conmemoración, nos complace poder aumentar la cuantía del premio en un millón de coronas», destacó.

REGUARDO DEL VALOR REAL

Detrás del ajuste también hay un objetivo financiero de fondo, que es resguardar el valor real del premio frente a las fluctuaciones de la economía global a lo largo del tiempo.

Sobre este punto, Stjarne señaló que «al aumentar la dotación del premio» se preserva «la relevancia a largo plazo de los Nobel» y se garantiza «que la parte económica del galardón mantenga su valor con el paso del tiempo».

El nuevo monto contrasta de forma notable con la cifra otorgada en la primera edición del premio, en 1901, cuando la dotación por disciplina fue de 150.782 coronas suecas, una diferencia que ilustra la magnitud del crecimiento del galardón a lo largo de sus 125 años de historia.

Además, se anunció que la ronda de anuncios de esta edición arrancará el 5 de octubre con la proclamación del premio de Medicina, y continuará en los días siguientes con los fallos de Física, Química, Literatura y Paz, hasta cerrar el ciclo el 12 de octubre con la revelación del ganador en la categoría de Economía.