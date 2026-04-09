¿Funcionario de ICE mintió al disparar a un venezolano en Minneapolis? Filtran video que lo dejó en evidencia

Organismos de seguridad en Minneapolis publicaron un video que muestra la persecución y posterior tiroteo en el que fueron víctimas dos venezolanos que intentaba escapar del ICE, y donde resultó herido otro.

El video, grabado por una cámara de seguridad municipal, captó parte del incidente en el que agentes federales persiguieron al venezolano hasta su domicilio en enero. Otro venezolano residente del lugar resultó herido de bala durante el enfrentamiento.

En febrero, las autoridades federales retiraron todos los cargos contra los dos venezolanos e iniciaron una investigación penal para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre lo sucedido.

«El video deja claro que, al igual que en otras situaciones ocurridas durante la Operación Metro Surge, la versión del gobierno federal sobre lo sucedido simplemente no se corresponde con los hechos», declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en un comunicado.

Según la acusación inicial, autoridades federales declararon que Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa-Celis golpearon a un agente del ICE con el mango de una escoba y una pala de nieve durante el incidente. En este sentido, señalaron que el agente disparó un solo tiro con su pistola, hiriendo a Sosa-Celis en el muslo derecho.

«La ciudad no dispone de información adicional y no hará más comentarios por el momento», indicaron autoridades regionales sobre el video.

El video, grabado a distancia en la oscuridad, parece mostrar a una persona con una pala de nieve frente a la casa, cerca de la calle, para luego retroceder hacia la vivienda y arrojar la pala al jardín. Esto ocurre mientras otra persona, perseguida, corre desde la calle, cae en la acera, se levanta y continúa su camino hacia la casa.

Los tres forcejean cerca de la entrada durante unos 10 segundos. No se sabe con exactitud cuándo disparan a Sosa-Celis. Luego un vehículo con las luces intermitentes se detiene y otra persona se acerca.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) indicó que los dos agentes involucrados aparentemente prestaron falso testimonio bajo juramento. Asimismo, indicaron que los suspendieron de inmediato de sus funciones a la espera de la finalización de una investigación interna. Sus nombres no se hicieron públicos.

«Mentir bajo juramento es un delito federal grave. La Fiscalía de los Estados Unidos está investigando activamente estas declaraciones falsas», indicó el comunicado del ICE. «Una vez concluida la investigación, los agentes podrían ser despedidos y enfrentar un posible proceso penal».

Ambos venezolanos se encuentran en libertad mientras tramitan su estatus legal.