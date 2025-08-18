FOTOS SENSIBLES: La extraña enfermedad con verrugas que afecta a las ardillas en EEUU y las hace parecer zombis

Una nueva ola de preocupación ha surgido en diversas comunidades de EEUU tras el avistamiento de ardillas grises con un aspecto perturbador: cuerpos cubiertos de verrugas supurantes, sin pelo y con movimientos erráticos.

Apodadas como “ardillas zombis” por usuarios en redes sociales, estas criaturas han sido vistas en estados como Maine, Wisconsin y Michigan, generando alarma entre residentes y expertos en vida silvestre. Así lo reportó, incluso, el New York Post.

Aunque su apariencia pueda evocar escenas de películas de terror, los científicos han identificado que estas ardillas padecen una enfermedad conocida como fibromatosis, provocada por el virus leporipoxvirus.

Este patógeno, perteneciente a la familia Poxviridae, genera crecimientos similares a verrugas que pueden supurar líquido y aparecer en cualquier parte del cuerpo del animal.

Se precisó que la transmisión ocurre principalmente por contacto directo entre ardillas o a través de insectos como mosquitos y pulgas.

A pesar del aspecto grotesco de estas ardillas, los expertos aseguran que ni la fibromatosis ni la viruela de las ardillas —otra enfermedad similar— son transmisibles a humanos, mascotas o aves.

Shevenell Webb, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine, recomendó no tocar ni intentar capturar a estos animales, ya que el virus no representa una amenaza directa para la salud pública.

Como era de esperarse, las imágenes de estas ardillas han inundado plataformas como X (antes Twitter), donde usuarios las comparan con criaturas de ciencia ficción o personajes de horror.

Este fenómeno se suma a reportes recientes de “conejos Frankenstein” en Colorado, afectados por el virus del Shope papillomavirus, lo que ha desatado una ola de memes, teorías conspirativas y llamados a la acción por parte de defensores de la fauna.

UN LLAMADO A LA CALMA

Aunque el término “zombi” puede generar pánico, los especialistas insisten en que se trata de un fenómeno natural que suele resolverse por sí solo. En la mayoría de los casos, las verrugas desaparecen en semanas o meses.

Sin embargo, se recomienda mantener limpios los comederos de aves y evitar atraer ardillas enfermas, especialmente durante el verano, cuando la propagación viral es más activa. La clave está en observar, informar y respetar la vida silvestre sin caer en el sensacionalismo.