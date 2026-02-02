Florida incluirá la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar de primaria y secundaria

El estado de Florida anunció este lunes, 2 de febrero, que se avanza hacia una nueva reconfiguración de sus contenidos educativos con la propuesta de incluir la reciente captura de Nicolás Maduro en el currículo de primaria y secundaria.

El Departamento de Educación presentó formalmente la iniciativa, que será sometida a votación el 20 de febrero, y que busca incorporar la detención de Maduro durante una operación militar de EEUU en Caracas dentro de la asignatura de Historia del Comunismo.

La medida pretende que los estudiantes analicen la caída de Maduro como un caso contemporáneo de autoritarismo, en línea con los mandatos estatales aprobados en los últimos años.

La propuesta llega apenas casi un mes después de la “Operación Resolución Absoluta”, el despliegue militar estadounidense del 3 de enero en Fuerte Tiuna, en Caracas, que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Tras el operativo, el comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, expresó su intención de actualizar de inmediato los estándares académicos para reflejar lo que calificó como “el fin del régimen”.

Los nuevos contenidos no solo describen la captura, sino que presentan a Maduro como líder del “Cártel de los Soles” y lo vinculan con organizaciones como Hezbolá e Irán.

Sin embargo, algunos expertos en ciencias políticas advierten que la falta de distancia histórica podría convertir el material en una narrativa más cercana al periodismo que al análisis educativo.

Entre ellos, el profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, quien señaló –citado por Diario Las Américas– que incluir estos sucesos dentro de un marco ideológico predefinido —como el de los “males del comunismo”— introduce un sesgo que podría comprometer la objetividad pedagógica.

También cuestionó la coherencia entre la narrativa oficial y la situación política actual en Venezuela.

«Me alegra que haya un interés en enseñar temas latinoamericanos a nivel secundaria y de las escuelas en la Florida, pero cuando incorporan esto dentro de esta famosa estructura de los males del comunismo, se introduce una dimensión ideológica y no científica a la enseñanza», afirmó el docente.

Nicolás Maduro abordo del USS Iwo Jima. pic.twitter.com/UsaEOo57QW — USA en Español (@USAenEspanol) January 3, 2026

HISTORIA DEL COMUNISMO

Lo cierto, es que este movimiento educativo no surge en el vacío. Desde 2022, con el gobernador Ron DeSantis a la cabeza, Florida ha impulsado un giro pedagógico marcado por leyes como la HB 395 y la SB 1264, que obligan a enseñar la Historia del Comunismo con un énfasis en sus víctimas.

En 2025, el estado aprobó estándares que dedican 29 páginas a esta materia, triplicando la extensión asignada a la Historia de Estados Unidos.

La inclusión de la captura de Maduro se convierte así en el capítulo más reciente de una estrategia que busca blindar ideológicamente a las nuevas generaciones, frente a lo que las autoridades estatales describen como “amenazas colectivistas”.