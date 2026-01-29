Florida en alerta por ola de frío polar que podría cubrir de nieve varias zonas costeras

Una inusual ola de frío polar puso a Florida (EEUU) bajo la mirada de meteorólogos y residentes, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtiera que ciudades como Tampa podrían experimentar nieve durante el último fin de semana de enero.

Aunque la probabilidad es baja —entre 10 % y 20 %—, su sola existencia resulta extraordinaria para una región donde los copos de nieve son prácticamente inexistentes.

El pronóstico, respaldado por datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) y citado por Newsweek, refleja la intensidad del sistema invernal que avanza por el sureste de Estados Unidos.

El fenómeno se explica por la interacción entre una masa de aire ártico y un sistema invernal que desciende por la región, generando temperaturas mínimas récord y condiciones atmosféricas inestables.

¿CUÁNDO CAERÍAN NIEVE EN FLORIDA?

Las zonas costeras del Golfo, especialmente Tampa, se mantienen bajo vigilancia ante la posibilidad de nevadas aisladas durante la madrugada del domingo 1 de febrero.

Lo cierto, es que la inclusión de Tampa en el Winter Storm Severity Index de la NOAA —algo extremadamente raro— subraya la excepcionalidad del evento y ha llevado a las autoridades a reforzar los avisos preventivos.

La última vez que Tampa registró nieve fue el 9 de enero de 2010, cuando se observaron copos sin acumulación. Desde entonces, los episodios de este tipo han sido escasos debido al clima templado que domina la península de Florida.

Sin embargo, las recientes olas de frío que han afectado al sureste del país han creado un escenario propicio para que este fenómeno vuelva a considerarse posible, aunque su impacto sería limitado y probablemente efímero.

Históricamente, la nieve en Florida es un fenómeno excepcional. Desde 1899, Tampa y sus alrededores han registrado menos de 10 episodios documentados.

La posibilidad de nieve depende de una combinación muy específica de humedad y temperaturas bajo cero en las capas bajas de la atmósfera, condiciones que rara vez coinciden en la región.

OTRAS CIUDADES CON FRÍO INUSUAL

Otras ciudades en Florida también enfrentan condiciones invernales poco comunes. Jacksonville presenta la mayor probabilidad de registrar nieve, mientras que en Miami se esperan temperaturas cercanas a los 3 °C.

El NWS ha emitido advertencias de helada y frío extremo para el norte y centro del estado, con sensaciones térmicas que podrían descender hasta los -12 °C.

Es por ello, que las autoridades recomiendan proteger cultivos, tuberías y mascotas, recordando que la exposición prolongada al frío intenso puede causar hipotermia.