Fiscal Adjunto de EEUU desmiente reportes y dice que es falsa la acusación penal contra Delcy Rodríguez

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, desmintió un reporte que circuló en redes sociales atribuido a la agencia Reuters / Archivo.

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, desmintió este martes, 3 de marzo, categóricamente un reporte que circuló en redes sociales y atribuía a la agencia Reuters la supuesta preparación de una acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez. 

«Completamente falso desde Reuters. No entiendo cómo se publican estas noticias falsas», escribió en la red social X (antes Twitter) Blanche sobre la información en alusión a Rodríguez. 

Según la cuestionada información, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) avanzaba en cargos por corrupción y lavado de dinero contra la mencionada funcionaria venezolana y con el supuesto respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  

Las publicaciones que alimentaron el rumor surgieron horas antes en la red social X, en la cual se aseguraba que la administración Trump utilizaba esta presunta acusación penal como herramienta de «presión política» en el marco de su estrategia hacia Venezuela.  

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE EN EL REPORTE?  

Lo primero a detallar, es que la información o nota fue «firmada» por la periodista Kim Vinnell.  

«Un informe exclusivo de Reuters muestra que el Departamento de Justicia de Trump está preparando discretamente una acusación penal contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela», habría escrito la presentadora y moderadora internacional. 

«La acusación la acusa de corrupción y lavado de dinero, y el presidente Trump la ha respaldado. Nuestro informe muestra que la administración Trump podría estar utilizando esta última acusación penal contra Rodríguez como palanca para impulsar su agenda en Venezuela», se agregó en el texto. 

Lo cierto, es que el desmentido ocurre en un momento, en el que Washington mantiene una relación de cooperación con las autoridades interinas de Venezuela encabezadas por Rodríguez. En concreto, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.  

En este contexto, la política exterior estadounidense ha priorizado la estabilidad institucional y coordinación bilateral.  

De hecho, este mismo martes, el propio Trump señaló que las relaciones con Rodríguez son buenas. Además, reiteró que la operación en Venezuela con la captura de Maduro «ha sido perfecta».  

«Lo que hicimos en Venezuela fue increíble porque llevamos a cabo el ataque, pudimos capturar al presidente y ahora hemos estado negociando con Delcy Rodríguez. Es una gran dirigente, tenemos una buena relación con ella. Hemos extraído 100 millones de barriles de petróleo», expresó en una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, este martes en la Casa Blanca. 

