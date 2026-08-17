Fin de semana violento en EEUU: un muerto y decenas heridos en varios tiroteos en Connecticut, Chicago, Virginia y Kentucky

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas en un ataque masivo en Connecticut la madrugada de este domingo. Se trata del último de varios tiroteos durante el fin de semana que dejaron decenas de heridos en Chicago, Virginia y Kentucky.

La policía fue alertada sobre la 1:40 de la madrugada sobre un tiroteo en la discoteca SoulBaila de Hartford, informó el medio local WTNH. Allí encontraron a varios heridos y una persona muerta que aún no está identificada, informó The New York Post.

En cuanto a los heridos, se conoció que un hombre de unos 30 años se encontraba en estado crítico pero estable. Lo mismo ocurrió con otros dos hombres, uno de 20 años y otro de 30, además de una mujer adulta.

Esto ocurrió apenas unas horas después de que una persona muriera y cuatro resultaran heridas en un tiroteo en Lexington, Kentucky, el sábado por la noche.

Alrededor de las 18:45 hora local, se efectuaron al menos 13 disparos cerca de un bar abarrotado en el centro de la ciudad, lo que provocó que la multitud corriera a refugiarse.

Según la policía, un niño de 4 años, un adolescente de 14 años y dos adultos resultaron heridos de bala. Otros cuatro fueron trasladados al hospital con lesiones que no ponían en peligro sus vidas.

También el sábado por la noche, Chicago fue escenario de un tiroteo masivo desde un vehículo en marcha. El hecho dejó cuatro personas heridas, dos de ellas de gravedad, según informó WLS.

Alrededor de las 19:15, un coche se detuvo junto a un grupo de personas que caminaban por la acera en el barrio de Gresham, en el lado sur de la ciudad. Luego, varios ocupantes dispararon desde las ventanillas y se marcharon.

Una mujer de 32 años, un hombre de 34, otros 43 y un tercero de edad desconocida, resultaron heridos.

Mientras que también el sábado por la noche, la policía de Virginia arrestó a un sospechoso en relación con un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia. Allí, cinco personas están heridas, entre ellas un estudiante.

Según la policía del condado de Chesterfield, el sospechoso, Camron Harris no es estudiante de la VSU, al igual que cuatro de las víctimas.