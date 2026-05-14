Fin de la espera: El «T1 Phone» de Trump ya es una realidad tras meses de retraso, así es el polémico smartphone

La Organización Trump informó que el «T1 Phone», su primer smartphone, ya es una realidad y da un paso importante en el sector de las telecomunicaciones con Trump Mobile, un operador móvil virtual.

A través de sus redes sociales, la empresa indicó que ya se están haciendo entrega de los primeros teléfonos tras meses de retrasos.

«¡El T1 Phone ha llegado! Aquellos que pre-ordenaron el T1 Phone recibirán un correo de actualización. Los teléfonos comienzan a enviarse esta semana», señaló junto a un video con imágenes del esperado celular.

The T1 Phone has arrived!! Those who pre-ordered the T1 Phone will be receiving an update email. Phones start shipping this week!!! pic.twitter.com/IsOre1cBa1 — Trump Mobile (@TrumpMobile) May 13, 2026

Sin embargo, este smartphone fue altamente polémico por dudas sobre su fabricación, diseño y lanzamiento real. Y es que fue promocionado como «hecho en EEUU» y luego cambiado a «diseñado con orgullo estadounidense», el dispositivo incluso ha sufrido cambios de diseño por lo que su viabilidad fue cuestionada

«El T1 no es un teléfono inteligente más; es un paso audaz hacia la independencia inalámbrica. Diseñado pensando en los valores estadounidenses, el T1 ofrece rendimiento de primer nivel, diseño elegante y características potentes, todo sin el precio inflado», aseguró la empresa en su página web.

LAS CARACATERÍSTICAS DEL T1 PHONE

De acuerdo a lo reportado por la compañía, el celular tiene un costo de 499 dólares. Y estas son parte de sus características claves:

Modelo: Teléfono T1 (versión dorada)

Pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas

Frecuencia de actualización de 120 Hz

50 MP Principal + 8MP Ancho + 50MP (2X Tele) Cámara + 50MP Cámara Frontal

Batería de 5000 mAh/carga rápida de 30W

Sensor de huellas dactilares y desbloqueo facial AI

Plataforma móvil Snapdragon®

Sistema operativo Android

El CEO de Trump Mobile, Pat O’Brien, señaló a USA TODAY que los modelos utilizarán componentes fabricados principalmente en Estados Unidos.

Y que la producción de teléfonos experimentó varios retrasos mientras intentaban completar el T1. «Pero en nuestra opinión, esos retrasos valieron la pena, ya que estamos ofreciendo un producto increíble», afirmó.

Asimismo, sostuvo que la compañía está “increíblemente satisfecha con el interés tanto en el servicio de Trump Mobile como en los teléfonos T1”.