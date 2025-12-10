Filtran los nuevos detalles de salud del miembro de la Guardia Nacional que sobrevivió al ataque en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la recuperación del sargento Andrew Wolfe, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, quien resultó gravemente herido en el tiroteo ocurrido en Washington durante la víspera del Día de Acción de Gracias.

En su más reciente actualización, Trump sorprendió a sus seguidores al anunciar que Wolfe logró levantarse de la cama por primera vez desde el ataque.

Aunque no puede hablar, el mandatario subrayó la felicidad de la familia y elogió la labor de los médicos y personal militar que han acompañado el proceso de recuperación. “Es increíble. La atención que le han brindado —el hospital y los generales y militares que han estado allí— es asombrosa”, afirmó.

Durante un acto en Mount Pocono, en Pensilvania, Trump relató que ha mantenido comunicación constante con la familia del militar desde el incidente.

El mandatario igualmente destacó la fortaleza y fe de los padres de Wolfe. Afirmó que desde el primer momento confiaron en que su hijo lograría sobrevivir pese al crítico diagnóstico inicial.

“La noche en que lo golpearon tan gravemente y los médicos casi no le dieron ninguna oportunidad, llamé a la habitación del hospital y hablé con ella (su madre), y me dijo: ‘Claro, se pondrá bien. No, se lo aseguro, se pondrá bien. Estoy rezando, todo el país está rezando, señor. Le digo que no se preocupe. Se pondrá bien’”, relató Trump.

El presidente también compartió detalles de su encuentro con los familiares en la Casa Blanca el pasado 4 de diciembre, donde escuchó de primera mano la angustia y esperanza de los padres.

EL GUARDIA NACIONAL SE RECUPERA

Según relató, días después recibió la noticia de que Wolfe había movido un dedo, un pequeño, pero significativo avance en medio de su delicado estado de salud.

“Mónica dijo: ‘todos estamos rezando’, y yo también. Luego llamó para decir ‘señor, hoy se movió el dedo’. Esto fue como tres días después”, contó.

Asimismo, el presidente brindó a sus seguidores la actualización más reciente: “Hoy recibí una llamada diciendo que se levantó de la cama. ¿Pueden creerlo? Se levantó, se levantó”.

TIROTEO EN WASHINGTON

El ataque sucedió hace dos semanas en la víspera de acción de gracias y un ciudadano afgano que ingresó al país en 2021 fue detenido como presunto responsable de disparar contra los dos integrantes de la Guardia Nacional, quienes se encontraban en servicio patrullando las calles de la capital estadounidense.

Como se informó semanas atrás, el ataque perpetrado por el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, dejó como saldo la muerte de Sarah Beckstrom, compañera de Wolfe de apenas 20 años.

Lakanwal permanece bajo custodia en un hospital y se declaró inocente durante una audiencia virtual ante el Tribunal Superior de Washington DC. La acusación formal en su contra incluye cargos de homicidio, intento de asesinato y tenencia ilegal de armas.