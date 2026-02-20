Filtran la millonaria cifra que gastó Trump para capturar a Maduro en pleno corazón de Caracas, y sus ‘alianzas’ con otros países

Un informe reciente reveló que la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Caracas, costó alrededor de 3 mil millones de dólares.

El informe, atribuido a Bloomberg, precisó que se trata de una de las maniobras más costosas en la historia reciente de las intervenciones estadounidenses en América Latina, tanto por la magnitud de los recursos empleados como por la complejidad del terreno político y militar venezolano.

Según el reporte, y como se ha detallado anteriormente, la operación involucró el despliegue de fuerzas especiales estadounidenses en distintos puntos estratégicos de la capital venezolana y en el interior del país.

Lo que se indicó, es que estas unidades llevaron a cabo misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento destinadas a rastrear los movimientos de Maduro.

El uso de drones de última generación permitió obtener imágenes y datos en tiempo real, lo que, de acuerdo con el informe, fue crucial para mapear las rutas y los patrones de seguridad que rodeaban a Maduro.

ALIANZAS CON OTROS PAÍSES

Además de los recursos militares, el costo total incluyó una amplia red de logística y coordinación internacional. En este sentido, el informe señala que agencias de seguridad de otros países colaboraron en la recopilación de información, aunque no se detallan sobre los gobiernos involucrados ni el alcance de su participación.

En tanto, Maduro y su esposa, Cilia Flores, —también capturada en la Operación Resolución Absoluta— recibieron la visita de un funcionario consular venezolano en la prisión federal, donde se encuentran detenidos en Nueva York (EEUU), tras la incursión militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

El encuentro fue confirmado a través de un documento judicial, el cual fue presentado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York. Y, este mismo viernes, 20 de febrero, Diosdado Cabello también se refirió al tema.

«Ya tuvo su primera visita consular, que le fue concedida. Habló con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa que quiera porque es una visita autorizada por el derecho internacional», indicó.

La visita tuvo como propósito garantizar que los acusados —Maduro y Flores— pudieran acceder a los servicios consulares correspondientes, tal como lo había ordenado el tribunal.

Maduro y Flores tendrán que comparecer el próximo 26 de marzo ante el tribunal federal de Nueva York, según trascendió este martes, 17 de febrero.

Originalmente, la audiencia estaba prevista para el 17 de marzo, pero finalmente se habría postergado.

De acuerdo con la Fiscalía, el cambio de fecha se debió a «problemas de agenda y logísticos», aunque no dieron mayores detalles sobre la solicitud que aceptó tanto la defensa de ambos acusados como el juez Hellerstein.