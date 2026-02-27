Filtran la millonaria cifra que esperan alcanzar en febrero por venta de petróleo venezolano

Las proyecciones del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, apuntan a que las ventas de petróleo venezolano bajo el acuerdo bilateral alcanzarán 2.000 millones de dólares al cierre de febrero, una cifra que confirma la aceleración del flujo comercial tras la captura de Nicolás Maduro y la toma de control estadounidense sobre las exportaciones del país.

Según Wright, citado por la agencia de noticias Reuters, este volumen forma parte de un esquema que canaliza las ganancias hacia un fondo supervisado por Estados Unidos, diseñado para garantizar el uso transparente de los recursos.

LEA TAMBIÉN: EEUU DESVINCULÓ A QATAR DEL PROCESO PARA CANALIZAR FONDOS DEL PETRÓLEO VENEZOLANO

El acuerdo ha permitido que casas comerciales como Vitol y Trafigura asuman un rol central en la comercialización del crudo venezolano, mientras socios tradicionales de PDVSA, especialmente Chevron, incrementan producción y despachos.

Este impulso se refleja en la rápida reactivación de envíos hacia mercados que llevaban meses —e incluso años— sin recibir petróleo venezolano, abriendo una nueva etapa para la industria del país.

Wright recordó que a inicios de febrero proyectó que las ventas podrían llegar a 5.000 millones de dólares en los próximos meses. La cifra evidencia la magnitud del relanzamiento petrolero bajo supervisión estadounidense.

El funcionario también destacó que se espera la venta de 40 millones de barriles para finales de febrero, a un precio aproximado de 50 dólares por barril. Todo dentro del rango de 30 a 50 millones de barriles fijado inicialmente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El retorno del crudo venezolano a los mercados internacionales está generando un renovado interés en Asia y Europa, donde nuevos clientes negocian acuerdos de importación.

Wright subrayó que «cada barril que se produzca se venderá», con destinos que incluyen la costa estadounidense del Golfo de México, India, Asia y Europa.

Incluso las refinerías independientes chinas, antes dependientes de cargamentos sancionados, ahora pueden adquirir petróleo venezolano en el mercado abierto.

Además del flujo regular de exportaciones, millones de barriles almacenados en buques frente a las costas venezolanas están siendo colocados en el mercado. Esto contribuye a drenar inventarios acumulados durante meses de restricciones.

REPUNTE EN LOS ENVÍOS A ESTADOS UNIDOS

En paralelo, los datos preliminares de la Agencia de Información Energética (EIA) muestran un repunte significativo en los envíos hacia Estados Unidos.

En la tercera semana de febrero, Venezuela exportó 339.000 barriles diarios. Se trata de un aumento de 592 % respecto a la semana previa y el nivel más alto desde enero de 2025.

Este salto posicionó al país como el cuarto mayor proveedor de crudo a Estados Unidos en ese período. Incluso, acercándose a volúmenes de Arabia Saudita y México.