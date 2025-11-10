Filtran la escandalosa petición que harían Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, a Trump

Ghislaine Maxwell, excolaboradora y cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, planea solicitar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la conmutación de su condena de 20 años de prisión.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, un informante anónimo reveló la intención de Maxwell a los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Según esta fuente, la solicitud de clemencia se está «preparando desde hace meses» y estaría acompañada de documentos legales y comunicaciones con su defensa.

“Me está costando mucho mantener todo en orden, porque es bastante y hay tantos archivos adjuntos”, escribió Maxwell en un correo electrónico a su abogado, Leaf Saffian, que fue revisado por NBC News. El asunto del correo electrónico era “solicitud de conmutación”.

Como se sabe, Maxwell fue condenada en 2022 por facilitar y participar en la red de explotación sexual organizada por Epstein, y actualmente cumple su sentencia en una prisión de mínima seguridad en Texas.

«TRATO PREFERENCIAL»

La polémica se intensificó porque el mismo informante aseguró que Maxwell recibe un trato supuestamente preferencial dentro de la prisión, incluyendo comidas personalizadas, horarios de ejercicio fuera de lo común y acceso a programas especiales como la interacción con perros de servicio en entrenamiento.

El denunciante también afirmó que un alto funcionario del centro penitenciario se quejó de que estaba “harto de tener que ser el lacayo de Maxwell”.

Estas revelaciones han levantado críticas sobre posibles privilegios indebidos y han motivado a legisladores como Jamie Raskin a exigir transparencia sobre el proceso de solicitud de conmutación.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN EN LA CÁMARA?

Este lunes, Raskin, demócrata por Maryland y principal figura del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió una carta a Trump en la que instó al Gobierno a divulgar información sobre la solicitud de conmutación presentada por Maxwell.

Además, pidió al mandatario que desestime cualquier intento de reducir la condena.

“No debe conceder ningún tipo de clemencia a esta delincuente sexual condenada y que no se ha arrepentido”, escribió Raskin.

“Su Gobierno no debe proporcionarle servicio de habitaciones, cachorros para jugar, agentes federales para atender todas sus necesidades, ni ningún tipo de trato especial o privilegio institucional”, sostuvo.

Asimismo, Raskin pidió que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, se presente ante una audiencia pública en el Congreso con el fin de explicar las denuncias expuestas por el informante.