Filtran cuál fue el ‘error fatal’ de seguridad en la Cena de Corresponsales donde casi matan a Trump

La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington, sigue en el centro de la controversia después de que se confirmara que no fue catalogada como «Evento Nacional de Seguridad Especial», pese a la presencia del presidente de los Estados, Donald Trump, el vicepresidente, JD Vance, y otros altos funcionarios en la línea de sucesión.

Así lo afirmó el domingo Matt Fagiana, portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, en un correo electrónico enviado a NBC News.

Lo que se detalló, es que la designación de «Evento Nacional de Seguridad Especial» corresponde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y se reserva para actos con alto perfil mediático y riesgo potencial, como tomas de posesión, discursos del Estado de la Nación o convenciones partidistas.

Cuando se activa, el Servicio Secreto asume el mando total de la seguridad y se habilitan fondos federales adicionales. En este caso, pese a la asistencia de las máximas autoridades del país, la cena no recibió esa clasificación.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LA CASA BLANCA?

La Casa Blanca anunció este lunes, 27 de abril, que revisará los protocolos de seguridad para todas las actividades presidenciales fuera de la oficina ejecutiva.

La portavoz Karoline Leavitt informó que esta semana se realizará una reunión encabezada por la jefa de Gabinete, Susie Wiles, junto con altos mandos del DHS y del Servicio Secreto, con el fin de evaluar ajustes necesarios para garantizar la protección del mandatario en futuros eventos públicos.

«Estamos constantemente supervisando las operaciones y los procedimientos, planteando siempre las preguntas difíciles para asegurar que el presidente se encuentre a salvo», insistió Leavitt.

El incidente del sábado obligó al Servicio Secreto a evacuar a Trump, la primera dama Melania Trump y miembros del Gabinete después de que un hombre —identificado como Cole Allen— armado intentara ingresar al salón del Hotel Washington Hilton.

Aunque el presidente elogió públicamente la actuación de los agentes en una entrevista con 60 Minutes, la ausencia de la designación especial abrió la controversia en el país sobre si se subestimó el nivel de amenaza en un evento de tal relevancia institucional.

¿ASISTIRÁ TRUMP A OTRA CENA DE CORRESPONSALES?

La portavoz aseguró que Trump planea atender a una segunda cena de corresponsales, pero evitó pronunciarse sobre la asistencia del vicepresidente, JD Vance.

«Les puedo asegurar que el presidente tiene la intención de asistir al evento, tal como les ha dicho a todos ustedes públicamente. No quiero confirmar ni descartar la asistencia del vicepresidente, pero ciertamente esa es una conversación que tendrá lugar», señaló Leavitt.