FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Donald Trump y ahora uno de sus máximos críticos

Un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) registraron este viernes, 22 de agosto, la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente de EEUU, Donald Trump, y ahora uno de sus críticos más persistentes.

De acuerdo con Fox News y otros medios locales, el allanamiento, realizado en Bethesda, Maryland, forma parte de una investigación sobre el presunto manejo indebido de documentos clasificados por parte del exfuncionario.

El operativo comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana, con un fuerte despliegue policial en la zona. Además de su residencia, también fue registrada su oficina en Washington D. C.

Aunque no se han revelado cargos formales contra Bolton, el director del FBI, Kash Patel, publicó un mensaje en la red social X afirmando que “nadie está por encima de la ley”.

🚨 BREAKING: Federal agents are RIGHT NOW in John Bolton's home "going through things" following an early morning FBI RAID in the DC area over national security concerns. Yes. We did, indeed, vote for this. This is Bolton's primary residence. "This deals with classified… pic.twitter.com/PmIOAxTgtA — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 22, 2025

Bolton, quien ocupó el cargo de asesor de seguridad nacional durante 17 meses en el primer mandato de Trump, ha sido una figura polémica desde su salida de la Casa Blanca.

Su libro de memorias, The Room Where It Happened, fue objeto de intentos legales por parte de la administración Trump para impedir su publicación, alegando que contenía información clasificada.

Desde entonces, Bolton ha criticado abiertamente la política exterior de Trump, especialmente sus encuentros con líderes como Kim Jong Un (Corea del Norte) y Vladímir Putin, presidente de Rusia.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

REGRESO DE BOLTON A SU CASA

Tras una mañana movida, el exasesor de seguridad nacional de Trump regresó a su casa alrededor de las 2:30 p.m. (hora este), en medio del allanamiento en curso del FBI en su propiedad.

De acuerdo con la cadena CBS News, Bolton saludó rápidamente a los periodistas antes de entrar en su casa. No respondió a ninguna pregunta.

En tanto, agentes del FBI fueron vistos saliendo de la casa de Bolton con una unidad central de procesamiento o CPU de escritorio, que se especula almacena información de interés, y varias cajas con evidencia.

BREAKING: John Bolton arrives home following FBI raids to his office and home. pic.twitter.com/1R7lpFuc8J — Fox News (@FoxNews) August 22, 2025

REACCIÓN DE TRUMP

La reacción del presidente no se hizo esperar. En declaraciones a la prensa, Trump calificó a Bolton como “un tipo bastante ruin” y “antipatriótico”, negando tener conocimiento previo del operativo.

«Es una persona muy callada, salvo cuando puede decir algo malo sobre Trump en la televisión. No es una persona inteligente, podría ser alguien muy antipatriótico, ya lo averiguaremos», añadió el mandatario republicano, quien luego desde la Casa Blanca recordó que también en una oportunidad allanaron su mansión de Mar-a-Lago por una investigación similar.