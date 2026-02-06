Famosa cadena de pizzas cerrará 250 sucursales en el primer semestre de 2026

La industria gastronómica de Estados Unidos enfrenta un nuevo revés, tras el anuncio de Pizza Hut de cerrar 250 sucursales en el primer semestre de 2026.

La medida, confirmada por la compañía matriz Yum! Brands, forma parte de un programa de transformación destinado a mejorar la rentabilidad en un mercado donde la cadena de pizza ha mostrado un desempeño comercial a la baja.

Según reportó NBC Miami, los cierres afectarán principalmente a locales identificados como de bajo rendimiento, lo que impactará a franquiciados, empleados y consumidores en diversas regiones del país.

El anuncio se realizó durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025, este 4 de febrero, cuando la empresa explicó que la decisión forma parte de una revisión estratégica más amplia sobre el futuro de la marca.

SE ANALIZÓ VENDER PIZZA HUT

ABC News detalló que Yum! Brands inició en noviembre de 2025 un análisis formal, que incluso contempla la posible venta de Pizza Hut.

En este contexto, la compañía priorizó el cierre de establecimientos estadounidenses que no cumplen con los parámetros de rentabilidad establecidos, pese a que la cadena mantiene más de 6.000 locales en el país.

¿HAY UN PLAN PARA PIZZA HUT?

El recorte ocurre en un escenario de caída de ventas y creciente competencia en el sector de comida rápida. De acuerdo con USA Today, Pizza Hut enfrenta el desafío de modernizar su oferta y adaptarse a un entorno económico complejo, mientras otras marcas del rubro también ajustan sus operaciones.

En concreto, el plan Hut Forward, impulsado por Yum! Brands, busca reestructurar la red de restaurantes, mejorar la experiencia del cliente y concentrar recursos en unidades con mayor potencial de crecimiento.

Además, la empresa insiste en que los 250 cierres representan una fracción mínima de sus más de 20.000 establecimientos a nivel global.

Lo cierto, es que los resultados financieros de 2025 reflejan la necesidad de estos cambios. Yum! Brands informó que Pizza Hut registró una caída del 5 % en ventas comparables en Estados Unidos, mientras que su división internacional creció un 1 %, con mejor desempeño en Asia, Medio Oriente y América Latina.

En contraste, otras marcas del grupo, como Taco Bell, reportaron incrementos de hasta 7 % en ventas.

El director ejecutivo de Yum! Brands, Chris Turner, señaló que la revisión estratégica continuará durante 2026, afirmando que maximizar el valor de Pizza Hut podría requerir medidas adicionales o incluso una gestión fuera del conglomerado.

MERCADO INTERNACIONAL

A nivel global, Pizza Hut cerró 2025 con 19.974 restaurantes, 251 menos que el año anterior, según cifras citadas por ABC News.

Aunque la cadena abrió casi 1.200 nuevos locales en 65 países, el balance neto fue negativo debido a cierres en mercados clave. China se mantiene como el segundo mayor mercado de la marca, representando el 19 % de sus ventas globales.

La compañía anticipó que continuará expandiéndose internacionalmente en 2026. Sin embargo, no se detalló cuántas nuevas sucursales abrirá ni en qué regiones, mientras avanza en su proceso de reestructuración en Estados Unidos.