ExxonMobil quiere enviar un equipo de evaluación a Venezuela pese a lo que sugirió Trump

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Exxon Mobil mantiene su interés en regresar a Venezuela pese al mensaje enviado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó recientemente que podría impedir el ingreso de la petrolera al país sudamericano. 
Exxon Mobil sigue interesada en visitar Venezuela / Archivo

Según informó una fuente cercana a la estrategia corporativa, citada por la agencia de noticias Reuters, la compañía está lista para enviar un equipo de evaluación en las próximas semanas a Venezuela, una señal de que sigue viendo oportunidades en la reconstrucción del sector energético venezolano.

Según informó una fuente cercana a la estrategia corporativa, citada por la agencia de noticias Reuters, la compañía está lista para enviar un equipo de evaluación en las próximas semanas a Venezuela, una señal de que sigue viendo oportunidades en la reconstrucción del sector energético venezolano. 

LEA TAMBIÉN: TRUMP SUGIERA QUE DEJARÁ A EXXONMOVIL «FUERA» DE VENEZUELA TRAS COMENTARIO DE SU CEO

El viernes pasado, durante una reunión en la Casa Blanca con altos ejecutivos del sector, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, planteó que Venezuela debía implementar reformas legales y ofrecer garantías sólidas a la inversión extranjera antes de que la empresa considerara retomar operaciones.  

Woods también expresó que la administración estadounidense podría desempeñar un papel clave en la resolución de los problemas estructurales, que enfrenta la industria petrolera venezolana. 

Sin embargo, las declaraciones posteriores de Trump sorprendieron a los ejecutivos de ExxonMobil. Desde el Air Force One, el mandatario dijo que “no le gustó la respuesta de Exxon” y sugirió que prefería mantener a la compañía fuera del país.  

La reacción generó desconcierto dentro de la empresa, especialmente porque Woods había manifestado disposición a colaborar con los planes de Washington para estabilizar y reactivar la producción venezolana. 


Vale recordar, que la reunión en la Casa Blanca se produjo menos de una semana después de la operación militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.  

En este nuevo escenario político, Trump ha instado a las petroleras estadounidenses a invertir hasta 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, devastada tras años de desinversión, sanciones y deterioro operativo. 

PRINCIPALES AFECTADAS POR LAS EXPROPIACIONES  

Exxon, junto con ConocoPhillips y Chevron, fue uno de los principales socios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) antes de la ola de expropiaciones impulsada por el presidente fallecido Hugo Chávez entre 2004 y 2007.  

Mientras Chevron logró permanecer en el país mediante acuerdos con el gobierno venezolano, Exxon y ConocoPhillips se retiraron y actualmente acumulan más de 13.000 millones de dólares en compensaciones pendientes tras extensos procesos de arbitraje.  

Es por ello, que el eventual retorno de Exxon abriría un nuevo capítulo en la compleja relación entre la industria petrolera estadounidense y Venezuela. 

