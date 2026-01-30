EEUU

Exxon pide “transición democrática en Venezuela” para poder hacer inversiones petroleras

El director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods / Archivo.

El director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods, afirmó este viernes, 30 de enero, que Venezuela necesita avanzar hacia una transición democrática para que la inversión extranjera en su industria petrolera vuelva a ser viable.  

Según explicó en declaraciones citadas por CNBC, el deterioro institucional y la falta de garantías jurídicas convierten a Venezuela en un destino “no invertible” para grandes compañías energéticas, incluidas aquellas que históricamente han operado en la región. 

Woods señaló que el marco legal y comercial vigente en Venezuela no ofrece protección suficiente para inversiones de largo plazo, especialmente en un sector que requiere compromisos multimillonarios y estabilidad regulatoria.  

En su criterio, solo un gobierno legítimo y sistema democrático consolidado podrían establecer reglas claras que permitan a Exxon considerar un retorno significativo al país. 

Exxon Mobil mantiene su interés en regresar a Venezuela pese al mensaje enviado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó recientemente que podría impedir el ingreso de la petrolera al país sudamericano. 
Exxon Mobil sigue interesada en visitar Venezuela / Archivo

EQUIPO TÉCNICO  

Sin embargo, el ejecutivo reiteró que la empresa estaría dispuesta a enviar un equipo técnico para evaluar el estado de los activos petroleros venezolanos, siempre que existan invitaciones formales y garantías de seguridad.  

Woods recordó que Exxon tuvo activos en Venezuela antes de ser expropiada y cualquier retorno requeriría garantías duraderas, así como reformas estructurales en la ley de hidrocarburos.  

Mientras algunas petroleras como Repsol han mostrado mayor disposición a invertir, Exxon y otras compañías mantienen una postura cautelosa, a la espera de un entorno político estable y un marco jurídico confiable. 

Sus declaraciones se produjeron semanas después de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos ejecutivos del sector energético, en la que se discutieron posibles estrategias para reactivar la producción petrolera venezolana.  

El encuentro se enmarcó en los esfuerzos de Washington por impulsar la recuperación del sector energético del país sudamericano, tras años de colapso operativo. 

