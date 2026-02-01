Experta en rescate de rehenes y crisis regionales: Así ha sido la carrera de Laura Dogu, nueva encargada de negocios de EEUU en Venezuela

Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de EEUU para Venezuela, arribó el sábado al país con el objetivo de concretar las tres fases del plan diseñado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su cuenta de X, la Embajada de EEUU en Venezuela compartió dos imágenes de Dogu bajándose del avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La diplomática tendrá a su cargo los negocios de la Unidad de Asunto de Venezuela, y trabajará estrechamente con el sector público y privado.

CARRERA DE LAURA DOGU

Laura Dogu inició su trayectoria profesional en el sector privado trabajando durante cinco años para la compañía IBM. Previamente, la diplomática cursó sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad Metodista del Sur de Dallas.

En 1991, Dogu ingresó formalmente al servicio diplomático estadounidense, donde escaló posiciones hasta alcanzar el prestigioso grado de Ministra de Carrera. Durante sus primeros años, desempeñó diversas funciones consulares en misiones de El Salvador, Turquía, Egipto y México.

La funcionaria también ejerció la dirección ejecutiva adjunta de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos. En Washington, sirvió como asesora de política exterior del Jefe de Estado Mayor del Ejército y como directora adjunta en la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes en el FBI.

En esta unidad interinstitucional, Dogu coordinó esfuerzos con militares y expertos de inteligencia para recuperar estadounidenses retenidos en el extranjero. Posteriormente, su carrera se vinculó estrechamente con naciones latinoamericanas bajo distintas administraciones.

El expresidente Barack Obama la designó en mayo de 2015 como embajadora de EEUU en Nicaragua. Dogu permaneció en dicho cargo hasta el año 2018, enfrentando lo que la misma embajada describió como “una época de violentos disturbios cívicos”.

Durante su estancia en Managua, la diplomática mantuvo una postura crítica frente al gobierno de Daniel Ortega, aliado de Nicolás Maduro. Tras esa etapa, asumió en 2022 la embajada en Honduras, puesto que ocupó hasta mediados de 2025.

Su gestión en territorio hondureño priorizó la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la institucionalidad democrática. La embajadora posee una formación lingüística destacada, pues habla fluidamente español, árabe y turco para facilitar sus labores internacionales.