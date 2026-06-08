Exigen a Marco Rubio cronograma electoral para Venezuela: esto dice la contundente carta enviada por congresistas

Los congresistas demócratas Gregory Meeks y Jeanne Shaheen enviaron este lunes, 8 de junio, una carta al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para exigir explicaciones sobre la política de Washington hacia Venezuela y reclamar una hoja de ruta clara para la celebración de elecciones libres y transparentes.

Por medio de la misiva, los legisladores expresaron dudas sobre los resultados obtenidos hasta ahora por la estrategia en relación con Venezuela de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Meeks y Shaheen señalaron que, cinco meses después del inicio del diálogo con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la estructura de poder en el país continúa integrada por figuras vinculadas al chavismo.

Asimismo, cuestionaron que todavía no exista un cronograma electoral definido y denunciaron que al menos 473 presos políticos permanecen detenidos, lo que, a su juicio, evidencia la ausencia de avances concretos hacia una transición democrática.

«El presidente Trump ha afirmado que Estados Unidos ha obtenido de Venezuela ‘miles de millones y miles de millones de dólares’ y que ‘Venezuela está mejor en este momento de lo que ha estado en toda la historia de su país’. Si bien ciertamente esperamos que Venezuela pueda avanzar hacia un camino más próspero y democrático, los hechos sobre el terreno sugieren una realidad mucho más preocupante y plantean serias dudas sobre las afirmaciones del presidente», reza parte del texto.

Ranking Members @RepGregoryMeeks and @SenatorShaheen sent a letter to Secretary Rubio demanding answers on the administration’s lack of progress to push a democratic transition forward in Venezuela Read the letter in full: https://t.co/IDNR5a66Ak pic.twitter.com/mxGdfiw12G — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) June 8, 2026

LEY DE AMNISTÍA Y NOMBRAMIENTOS DE DELCY RODRÍGUEZ

Los congresistas también criticaron el «silencio» del Departamento de Estado frente al anuncio realizado por Rodríguez el pasado 24 de abril sobre el «fin de la Ley de Amnistía».

«También nos preocupan los reportes sobre los nombramientos de Larry Devoe como fiscal General, Eglée González Lobato como defensora del Pueblo y el general Gustavo González López como ministro de Defensa, designaciones que, de haber sido respaldadas o aceptadas sin objeciones, representarían oportunidades perdidas para combatir la corrupción endémica, fortalecer el Estado de derecho y avanzar hacia una ruptura con el antiguo régimen represivo de Maduro», se agregó en el documento.

ELECCIONES

Meeks y Shaheen advirtieron que, aunque una transición democrática requiere tiempo, esta no será posible sin una estrategia clara por parte de Washington.

Por ello, solicitaron a Rubio detalles sobre los plazos, objetivos y responsables estadounidenses encargados del proceso, así como un cronograma electoral verificable.

«Entendemos que las elecciones y una verdadera transición democrática no pueden ocurrir de la noche a la mañana. Pero tampoco ocurrirán en absoluto si la administración Trump no utiliza su influencia para exigir los cambios institucionales necesarios que hagan posible una transición democrática», puntualizaron.

Sobre los comicios, se preguntaron: «¿Qué avances ha logrado la Administración para asegurar las condiciones institucionales necesarias para elecciones creíbles?»

Y de esta última pregunta, se plantearon: