Exfiscal general de EEUU Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides: Esto es lo que se sabe

Tras semanas de mantenerse en privado, se reveló este miércoles, 27 de mayo, que Pam Bondi, exfiscal general de Estados Unidos, fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

La propia Bondi afirmó que recibe tratamiento y fue sometida a una cirugía hace unas semanas. También dijo a la cadena de noticias estadounidense CNN que todavía se recupera, aunque «se encuentra bien».

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Asimismo, detalló que le diagnosticaron la enfermedad después de dejar el Departamento de Justicia en abril y, que se sometió a una cirugía como parte de su tratamiento hace un par de semanas.

Bondi fue despedida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 2 de abril. Terminó reemplazada por el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, quien ha estado desempeñando el cargo de forma interina desde su destitución.

NUEVAS TAREAS CON TRUMP

Axios fue el primero en informar sobre el diagnóstico y la designación de Bondi para formar parte de una comisión asesora presidencial centrada en la política de inteligencia artificial, en el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología.

En un comunicado emitido este mismo miércoles y difundido por CBS News, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, expresó que Bondi «ha sido un activo enormemente valioso para el equipo del presidente».

«Estoy encantado por ella y por todos nosotros de que vaya a seguir involucrada en la solución de algunos de los problemas más importantes a los que se enfrenta la administración», agregó el funcionario.

Durante los últimos años, Bondi se convirtió en una de las figuras republicanas más visibles en asuntos legales y políticos a nivel nacional. Especialmente por su cercanía con Trump. También por su participación en debates vinculados al sistema judicial y casos de alto impacto mediático.

De hecho, se anunció que Bondi comparecerá este viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En concreto, hablar sobre su gestión en relación con la publicación de los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Se trata de un tema, que generó gran controversia durante su gestión como fiscal general de los Estados Unidos.