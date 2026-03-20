Exbanquero confesó conspiración para violar sanciones de Estados Unidos contra Venezuela

El exdirector ejecutivo del banco puertorriqueño Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declaró culpable de liderar un esquema fraudulento que desvió al menos 24,9 millones de dólares de la institución y de conspirar para evadir sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Niembro, de 64 años y residente en Miami, utilizó su posición dentro del banco para ejecutar transacciones en beneficio propio, ocultando información clave a la junta directiva y a los reguladores.

Se le acusa de realizar operaciones ilegales que involucraron a una persona sancionada por su apoyo a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Estas acciones, según los fiscales, no solo constituyeron fraude, sino también una amenaza directa a la integridad del sistema financiero estadounidense.

«El acusado abusó de su cargo como director ejecutivo, convirtiendo el banco que dirigía en su cajero automático personal y realizando transacciones ilegales con una persona sancionada», declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

«Los delitos del acusado socavan la integridad de nuestro sistema financiero, amenazan la prosperidad económica y perjudican la seguridad nacional. La División Penal investigará y procesará a los estafadores para proteger los mercados financieros y promover la seguridad y la prosperidad de todos los estadounidenses», agregó.

Documentos judiciales revelan que entre 2017 y 2023 Niembro conspiró con otros directivos, incluido el presidente del consejo, Juan Ramírez, para desviar fondos mediante inversiones ficticias y préstamos encubiertos.

Parte del esquema consistió en canalizar 11 millones de dólares hacia una entidad crediticia en Miami, que luego otorgó financiamiento a los propios implicados.

Además, entre 2018 y 2021, el exejecutivo promovió la compra de 47 pagarés por más de 25 millones de dólares a una empresa vinculada a él mismo, Nodus Finance, lo que permitió redirigir recursos del banco hacia su beneficio personal.

TRAMA PDVSA

«Este acusado se aprovechó de su cargo como director ejecutivo para desviar más de 24 millones de dólares, ocultar conflictos de intereses y contribuir al colapso del banco», declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida.

«El plan también implicó intentos de evadir las sanciones estadounidenses contra la petrolera estatal venezolana PDVSA. Como fiscal de carrera y exjuez estatal, he aprendido que seguir el rastro del dinero revela la verdad. En este caso, expuso tanto el fraude como las violaciones de las sanciones. Haremos responsables a cualquiera que abuse de nuestro sistema financiero para beneficio personal», recalcó.

Se señaló que el fraude contribuyó al colapso de Nodus Bank en 2023, cuando el regulador financiero de Puerto Rico ordenó su liquidación.

En ese contexto, Niembro participó en maniobras para transferir activos y encubrir deudas relacionadas con los pagarés previamente emitidos.

Las autoridades sostienen que estas acciones agravaron la insolvencia de la institución y profundizaron el daño a clientes y acreedores.

«Los cargos corporativos no colocan a nadie por encima de la ley», declaró Ron Loecker, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Florida.

«El fraude a nivel ejecutivo tiene víctimas reales. Y el resultado de ayer representa un paso hacia la restauración de la rendición de cuentas y la confianza en el sistema bancario. Los Agentes Especiales del IRS, junto con nuestros socios, continuarán aportando transparencia a los delitos financieros complejos y obteniendo resultados», anunció.

ACUERDO JUDICIAL

Niembro se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, cargos que podrían acarrear hasta 20 años de prisión cada uno.

Como parte del acuerdo judicial, aceptó entregar al menos 16,9 millones de dólares obtenidos mediante el esquema fraudulento.

Su sentencia está programada para el 8 de junio. Todo en el marco de un proceso que forma parte de una estrategia más amplia de las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero. También el fraude corporativo y las violaciones a sanciones internacionales.