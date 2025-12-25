Estos son los dulces navideños que no puedes consumir en EEUU por riesgo de alergia mortal

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta urgente tras el retiro del mercado de varios dulces navideños que podrían contener alérgenos no declarados en su etiquetado, un riesgo serio para consumidores con alergias alimentarias y que pueden ser mortales.

La advertencia se centra en productos de temporada que, por errores en el empaque o en la cadena de producción, incluyen ingredientes como nueces o trigo sin estar indicados en la lista de componentes, lo que puede provocar reacciones graves en personas sensibles.

El retiro más reciente involucra a los populares Holiday Bark de la marca Choceur, fabricados por Silvestri Sweets Inc., que se venden en supermercados Aldi de todo el país.

Según la notificación publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), algunos lotes del Cookie Butter Holiday Bark podrían contener pecanas no declaradas, mientras que el Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark podría incluir trigo sin identificar en la etiqueta.

Ambos artículos se venden en presentaciones de bolsa vertical. Según confirmó Silvestri Sweets Inc., que señaló, que la confitería afectada fue distribuida en tiendas Aldi en todo el país.

La compañía también subrayó que el retiro se limita exclusivamente a estos lotes y que ningún otro producto de su catálogo se ve comprometido.

¿CUÁLES SON LOS LOTES IMPLICADOS?

Los lotes implicados presentan los siguientes números y fechas de caducidad:

Cookie Butter Holiday Bark: lotes 28525, 29225, 29925 (mejor antes de mayo de 2026) y 30625 (mejor antes de junio de 2026).

Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark: lotes 28525, 29225, 29925 (mejor antes de agosto de 2026) y 30625 (mejor antes de septiembre de 2026).

Los códigos pueden encontrarse en la parte posterior de las bolsas.

La compañía instó a los consumidores a verificar minuciosamente el número de lote y la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier producto de la marca Choceur comprado en tiendas Aldi.

¿POR QUÉ ESTOS DULCES CONTIENEN INGREDIENTES NO DECLARADOS?

Pocas horas después del anuncio, Silvestri Sweets Inc. explicó que el incidente se originó por una falla temporal en la línea de envasado, lo que provocó que diferentes mezclas de confitería terminaran en empaques equivocados.

La empresa precisó que, hasta ahora, no se han registrado enfermedades vinculadas al consumo de estos productos, un dato corroborado por la FDA y reportado también por Fox News.