Este estado se sumó para legalizar la ayuda médica para morir y reavivó la controversia en Estados Unidos

Illinois hizo historia al convertirse en el primer estado del Medio Oeste de Estados Unidos en legalizar la ayuda médica para morir, una medida que permitirá a pacientes con enfermedades terminales solicitar medicación letal para poner fin a su vida de manera voluntaria y regulada.
La legislación, conocida como Ley Senatorial 1950 o “Ley de Deb”, fue firmada por el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y entrará en vigor el 12 de septiembre de 2026, de acuerdo con medios locales.
LEA TAMBIÉN: VIDEO: RESCATAN A UN ABUELITO QUE QUEDÓ COLGANDO DE UN TERCER PISO MIENTRAS LIMPIABA EL TECHO DE SU CASA
Con esta decisión, Illinois se suma a otros 11 estados del país que ya cuentan con normativas similares. Estas entidades son: California, Colorado, Oregón, Washington, Montana, Vermont, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México y Washington DC.
La nueva ley establece un marco legal estricto para garantizar que el proceso sea seguro, supervisado y limitado exclusivamente a adultos con diagnóstico confirmado de enfermedad terminal y una expectativa de vida reducida.
Según los reportes, los pacientes deberán realizar dos solicitudes orales, una escrita, y someterse a evaluaciones médicas que confirmen su capacidad mental para tomar la decisión de manera autónoma.
Además, se reconoce el derecho de los profesionales de la salud a ejercer objeción de conciencia, sin que esto afecte su situación laboral.
¿QUÉ ARGUMENTÓ EL GOBERNADOR?
El gobernador Pritzker defendió la medida como un acto de “autonomía, dignidad y paz al final de la vida”, destacando que la ley ofrece una alternativa compasiva para quienes enfrentan sufrimientos irreversibles.
Pese a los argumentos, la aprobación de la ley ha generado un intenso debate en la región. Organizaciones defensoras de los derechos de los pacientes celebraron la decisión como un avance en libertad individual y cuidados paliativos, mientras que grupos religiosos y sectores conservadores expresaron preocupación por el posible impacto ético y moral de la medida.
En particular, algunos críticos temen que la legalización pueda presionar a personas vulnerables a considerar esta opción, aunque la ley incluye salvaguardias para evitar coerción.
REQUISITOS
Los pacientes mayores de 18 años, que deseen solicitar medicamentos para terminar con su vida, deben padecer una enfermedad terminal.
Estos son los requisitos, según la oficina de Pritzker:
- Dos médicos deben realizar un examen en persona y concluir que la enfermedad del paciente provocará la muerte dentro de los seis meses.
- Los médicos deben informar al paciente sobre todas sus opciones de cuidados al final de su vida, incluidos cuidados paliativos, cuidados paliativos, cuidados paliativos y control del dolor.
- El paciente debe tener la capacidad mental, confirmada por su médico, para tomar decisiones médicas. Si el médico tiene dudas sobre su capacidad mental, se lo derivará a un profesional de salud mental colegiado.
- Si el profesional de salud mental determina que el paciente no tiene capacidad mental, no será elegible.
- El paciente debe solicitar, tanto por escrito como oralmente, la medicación de ayuda para morir, entre otros requisitos. Solo el paciente puede realizar la solicitud.
- La solicitud escrita del paciente debe ser firmada por el paciente y presenciada por al menos dos personas que den fe de que el paciente tiene la capacidad mental para tomar la decisión.