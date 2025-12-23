Este estado se sumó para legalizar la ayuda médica para morir y reavivó la controversia en Estados Unidos

Illinois hizo historia al convertirse en el primer estado del Medio Oeste de Estados Unidos en legalizar la ayuda médica para morir, una medida que permitirá a pacientes con enfermedades terminales solicitar medicación letal para poner fin a su vida de manera voluntaria y regulada.

La legislación, conocida como Ley Senatorial 1950 o “Ley de Deb”, fue firmada por el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y entrará en vigor el 12 de septiembre de 2026, de acuerdo con medios locales.

Con esta decisión, Illinois se suma a otros 11 estados del país que ya cuentan con normativas similares. Estas entidades son: California, Colorado, Oregón, Washington, Montana, Vermont, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México y Washington DC.

La nueva ley establece un marco legal estricto para garantizar que el proceso sea seguro, supervisado y limitado exclusivamente a adultos con diagnóstico confirmado de enfermedad terminal y una expectativa de vida reducida.

Según los reportes, los pacientes deberán realizar dos solicitudes orales, una escrita, y someterse a evaluaciones médicas que confirmen su capacidad mental para tomar la decisión de manera autónoma.

Además, se reconoce el derecho de los profesionales de la salud a ejercer objeción de conciencia, sin que esto afecte su situación laboral.

¿QUÉ ARGUMENTÓ EL GOBERNADOR?

El gobernador Pritzker defendió la medida como un acto de “autonomía, dignidad y paz al final de la vida”, destacando que la ley ofrece una alternativa compasiva para quienes enfrentan sufrimientos irreversibles.

Pese a los argumentos, la aprobación de la ley ha generado un intenso debate en la región. Organizaciones defensoras de los derechos de los pacientes celebraron la decisión como un avance en libertad individual y cuidados paliativos, mientras que grupos religiosos y sectores conservadores expresaron preocupación por el posible impacto ético y moral de la medida.

En particular, algunos críticos temen que la legalización pueda presionar a personas vulnerables a considerar esta opción, aunque la ley incluye salvaguardias para evitar coerción.

REQUISITOS

Los pacientes mayores de 18 años, que deseen solicitar medicamentos para terminar con su vida, deben padecer una enfermedad terminal.

Estos son los requisitos, según la oficina de Pritzker: