Este es el nuevo requisito para solicitar o renovar la visa de EEUU que entrará en vigencia a partir de septiembre

Siguen los cambios y ajustes en las políticas migratorias de Estados Unidos, las cuales se endurecieron tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y a partir de este dos de septiembre los solicitantes de la visa para no inmigrante, así como quienes quieran renovar el documento, deberán acudir a una entrevista presencial con el personal consular de la nación norteamericana.

La medida se implementa tras una actualización formal comunicada por la Embajada de EEUU en español y respaldada por el Departamento de Estado. La decisión genera impacto directo sobre viajeros, estudiantes, trabajadores temporales y otras personas interesadas en ingresar a territorio estadounidense bajo el régimen de visa temporal.

La obligatoriedad de la entrevista presencial incluye a la mayoría de las categorías de visa de no inmigrante, lo que representa un cambio sustancial respecto a la exención previa en ciertos casos de renovación, de acuerdo con lo informado en la publicación oficial de la cuenta en X (Twitter) de «USA en Español».

Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano precisó en su página institucional travel.state.gov, que, aunque existían exenciones para la renovación de visa dentro de los 48 meses posteriores al vencimiento, esa prerrogativa quedará sin efecto generalizado tras la entrada en vigor de la nueva directriz.

FLEXIBILIZACIONES Y EXCEPCIONES ELIMINADAS

Antes de la decisión de septiembre, el Gobierno estadounidense mantuvo medidas de excepción durante distintos periodos, permitiendo que algunos solicitantes renovaran sin entrevista si su visado había vencido recientemente y si cumplían con criterios específicos.

Estas flexibilizaciones buscaron reducir la acumulación de citas consulares tras las interrupciones operativas producidas durante la pandemia de COVID-19. Según la autoridad consular, el ajuste para volver a la obligatoriedad de la entrevista responde a la evaluación de necesidades actuales de seguridad y control migratorio.

La nueva disposición afecta a la mayoría de los solicitantes de categorías de visa de no inmigrante para Estados Unidos, incluidos solicitantes de turismo (B1/B2), trabajo temporal, estudiantes y visitantes de intercambio. También se incluye a personas que buscan renovar el documento en la misma categoría, práctica que anteriormente podía realizarse sin entrevista presencial mediante exenciones específicas.

“A partir del 2 de septiembre de 2025, la entrevista en persona será obligatoria para la mayoría de los solicitantes, incluyendo quienes vayan a renovar sus visas”, precisó el Departamento de Estado.