Estas son las reglas que deben seguir los titulares de Green Card al salir de Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) difundieron nuevas aclaratorias sobre los requisitos que deben cumplir los titulares de la Green Card al realizar viajes internacionales.

La medida busca reforzar la seguridad en los controles fronterizos y evitar que los residentes permanentes enfrenten demoras o, en el peor de los casos, la pérdida de su estatus legal en los Estados Unidos.

Entre las principales precisiones, se establece que los residentes permanentes deben portar siempre su tarjeta de residencia vigente (Formulario I-551), la cual debe renovarse cada 10 años.

Además, es obligatorio llevar un pasaporte válido del país de origen o, en el caso de refugiados y asilados, un documento de viaje especial emitido por las autoridades estadounidenses.

El USCIS también recordó que cada país de destino puede exigir requisitos adicionales, como visas o permisos especiales, por lo que los residentes deben informarse previamente antes de viajar.

Al regresar a Estados Unidos, además de la Green Card, se recomienda presentar documentos de identidad complementarios, como licencia de conducir o número de extranjero, para facilitar la verificación en los puntos de entrada.

TIEMPO FUERA DEL PAÍS

Otro aspecto clave es la duración de la estadía fuera del país. Si un residente permanece más de un año en el extranjero sin contar con un permiso de reingreso, corre el riesgo de perder su estatus de residencia permanente.

Por ello, las autoridades aconsejan solicitar un permiso de reingreso (Formulario I-131) en caso de viajes prolongados, lo que garantiza la posibilidad de regresar sin inconvenientes.

Por tanto, las estancias largas fuera de Estados Unidos requieren una atención especial en materia de documentación. El USCIS establece tres situaciones clave: