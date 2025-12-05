Estas son las 25 ciudades de EEUU con más congestión vehicular, según nuevo ranking

El más reciente informe de INRIX, firma global de análisis de movilidad, confirma que la congestión vehicular en Estados Unidos se disparó durante 2025, generando demoras significativas y un impacto económico sin precedentes.

Según el estudio, citado por USA Today, los conductores de automóvil perdieron miles de horas acumuladas en atascos, lo que se tradujo en un costo de productividad y calidad de vida para millones de ciudadanos.

El fenómeno refleja cómo el crecimiento urbano y la dependencia del automóvil siguen siendo desafíos estructurales para las principales metrópolis del país.

Uno de los datos más llamativos del ranking es que Chicago desplazó a Nueva York como la ciudad con mayor nivel de congestión. La metrópolis del Medio Oeste registró los picos más severos de tráfico, consolidándose como el epicentro del problema en 2025.

El reporte subrayó que Chicago acumuló 112 horas de demoras por conductor, generando una pérdida individual estimada de 2.063 dólares y un costo total a la economía local de 7.500 millones.

Nueva York, que históricamente encabezaba la lista, quedó relegada a la segunda posición, mientras otras ciudades como Los Ángeles, Washington D.C. y San Francisco también figuran entre las más afectadas.

El informe subrayó que la congestión vial generó pérdidas económicas de 85.000 millones de dólares en 2025, una cifra que refleja tanto el tiempo perdido como el aumento en costos de combustible y mantenimiento vehicular.

Además, en el estudio igualmente se destacó que el tráfico intenso afecta la salud mental de los conductores, incrementa la contaminación ambiental y limita la competitividad de las ciudades. En este sentido, el problema trasciende lo individual y se convierte en un desafío colectivo para la movilidad urbana.

CIUDADES MÁS AFECTADAS POR EL TRÁNSITO

El más reciente estudio de INRIX reveló que las 25 ciudades de Estados Unidos con mayor nivel de congestión vial en 2025 son: Chicago (Illinois) se posiciona en el primer lugar del ranking, seguida por Nueva York (Nueva York) y Filadelfia (Pensilvania).

En la lista también figuran urbes como Los Ángeles (California), Boston (Massachusetts), Miami (Florida) y Houston (Texas).

RANKING DE 25 CIUDADES