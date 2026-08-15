Estafó $100 millones con esquema Ponzi y huyó mientras estaba en libertad bajo fianza, ahora es uno de los más buscados por el FBI

Un hombre de 56 años, identificado como Darren Anthony Robinson, se encuentra en la mira del FBI como uno de los estafadores más buscados. Y es que este originario de Brooklyn, Nueva York, operaba en el esquema Ponzi, a través del cual despojó a cientos de inversionistas de unos 100 millones de dólares.

Según el FBI, Darren huyó en enero de 2024, Anteriormente fundó la empresa QYU Holdings en Brooklyn y la operó como una supuesta firma de inversión profesional en el mercado de divisas extranjeras.

La empresa captó clientes en Estados Unidos, Canadá, Panamá y otros países con la promesa de ganancias en ese mercado. La compañía creció hasta reunir unos USD 100 millones entre 2015 y junio de 2023.

El dinero nunca llegó al mercado de divisas. Robinson usó los fondos de los nuevos participantes para pagarles a los anteriores. Esta es la mecánica clásica de un esquema Ponzi y así desvió el resto a gastos operativos de QYU y a su propio estilo de vida, según el FBI.

La investigación federal arrancó a partir de una denuncia que llegó a la oficina del FBI en Detroit, según reseñó Infobae.

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Las autoridades determinaron que el esquema operó durante más de ocho años sin que los inversionistas recibieran los retornos prometidos.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan emitió una orden de arresto el 11 de enero de 2024.

En total, Robinson enfrenta 12 cargos federales: 11 por fraude electrónico y uno por lavado de dinero. Cada cargo de fraude electrónico puede conllevar hasta 20 años de prisión bajo la ley federal.

LA VÍCTIMAS

Cientos de personas cayeron en el esquema. La mayoría de las víctimas vive en Michigan, según Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la Oficina del FBI en Detroit.

Entre los afectados hay jubilados, familias que ahorraban para la universidad de sus hijos y dueños de negocios. Runyan describió el daño colectivo como un “perjuicio financiero significativo”.

Robinson tenía autorización para viajar mientras estaba en libertad bajo fianza. En ese período logró que le retiraran el monitor GPS y desapareció. Desde entonces, las autoridades no dan con su paradero.

El FBI señala que tiene vínculos con Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y Colombia y que viaja con frecuencia tanto dentro como fuera de Estados Unidos.