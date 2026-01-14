Estados Unidos «desconoce» el paradero de 137 venezolanos deportados desde El Salvador, dice Marco Rubio

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que desconoce el paradero de 137 venezolanos deportados en 2025 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un documento judicial.

“Dado el tiempo transcurrido, el Gobierno de EEUU no conoce, ni tiene forma de conocer, el paradero de los miembros de la demanda colectiva, incluyendo si alguien ha salido de Venezuela o si el régimen (de Nicolás Maduro) posteriormente volvió a detener a alguien”, declaró Rubio en un documento judicial el lunes, en respuesta al fallo del juez federal James Boasberg de diciembre que exige a EEUU encontrar maneras de brindarles el debido proceso a los migrantes.

Asimismo, el secretario de Estado y uno de los funcionarios a cargo de Venezuela, Marco Rubio, dijo que plantear el caso de los migrantes ante las autoridades venezolanas “pondría en riesgo daños materiales a los intereses de política exterior de Estados Unidos en Venezuela”.

Estados Unidos “sigue involucrado para ver cambios en Venezuela”, escribió Rubio.

“Estos esfuerzos implican un compromiso continuo, intenso y extraordinariamente delicado con elementos dentro del régimen del sucesor de Maduro. La llamada presidenta interina Delcy Rodríguez”, agregó.

Los 137 venezolanos forman parte de un grupo mayor deportado en marzo de 2025 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite expulsiones aceleradas en contextos de conflicto.

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justificó su aplicación alegando que los migrantes tenían vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana designada como grupo terrorista.

Sin embargo, organizaciones civiles y expertos legales han cuestionado la validez de estas acusaciones y el uso de una legislación tan excepcional para casos migratorios ordinarios.

El caso ha generado tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Mientras el juez exige mecanismos para garantizar derechos básicos, el Departamento de Estado sostiene que cumplir la orden podría comprometer operaciones diplomáticas. También de seguridad en Venezuela.

La disputa también ha reavivado críticas sobre la opacidad del proceso de deportación. Especialmente después de que El Salvador —país al que fueron enviados inicialmente los migrantes— los trasladara a Venezuela sin supervisión estadounidense. Lo que ahora dificulta cualquier intento de localización.

¿CUÁNTOS MIGRANTES FUERON DEPORTADOS A VENEZUELA?

En julio, El Salvador puso en libertad a “252 ciudadanos venezolanos, entre ellos los 137 migrantes”, según señaló Rubio en el documento.

Tal como había reportado CNN y otros medios estadounidenses, esa liberación se produjo en el marco de un amplio canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Como se sabe, los venezolanos fueron excarcelados a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses.

A finales de diciembre, el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, James Boasberg, concluyó que “no existe una controversia genuina”. Esto respecto a que el grupo de migrantes “recibió un proceso constitucionalmente inadecuado”.

Desde su tribunal en Washington, Boasberg ordenó al gobierno diseñar un mecanismo que permita a los venezolanos impugnar su presunta vinculación con la organización criminal. También la validez de la orden de deportación emitida por la administración Trump.