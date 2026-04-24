Estados Unidos crea el Centro de Información Empresarial de Venezuela para «identificar oportunidades comerciales»

La Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés) —del Departamento de Comercio— anunció este viernes, 24 de abril, la creación del Centro de Información Empresarial de Venezuela.

Se trata de una plataforma destinada a orientar a empresas estadounidenses interesadas en exportar a Venezuela.

Según la institución, el objetivo central es «acelerar los lazos comerciales y apoyar la participación del sector privado estadounidense», en un contexto donde se han abierto nuevas oportunidades de exportación.

Entre sus funciones principales destacan brindar información sobre mecanismos de exportación, identificar oportunidades de negocio y conectar a las empresas con potenciales socios o demandas específicas dentro del mercado venezolano.

Asimismo, la ITA detalló que la plataforma ofrecerá asistencia para comprender el marco de sanciones, los controles de exportación y la dinámica regulatoria estadounidense, elementos clave para cualquier firma que busque operar en un entorno sujeto a restricciones.

📣 Thanks to @POTUS’ decisive leadership, U.S. companies have new export opportunities in Venezuela! ITA is launching the Venezuela Business Information Center to accelerate commercial ties and support U.S. private sector engagement 🇺🇲 🤝 📦 🇻🇪. This new resource will help… pic.twitter.com/4JSPXQgeSc — ITA (@TradeGov) April 24, 2026

El centro también centraliza recursos y guías para facilitar el cumplimiento normativo y reducir riesgos en los procesos de exportación.

El anuncio ocurre en un momento, en que el intercambio comercial bilateral atraviesa una fuerte contracción.

En febrero, el presidente de la Cámara Venezolano Americano de Comercio e Industria (Venamcham), Amaru Liendo, reportó que el comercio entre Venezuela y Estados Unidos registró una caída superior al 60 % en 2025 respecto a 2024, lo que subraya la necesidad de nuevos mecanismos que impulsen la actividad económica entre ambos países.