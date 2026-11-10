Esta es la cantidad de millones de dólares que ha recibido EEUU después del 3Ene, según NYT

Estados Unidos recibió en los primeros nueve meses del año más de 12.000 millones de dólares de las exportaciones de recursos de Venezuela, en su mayoría del petróleo, y que luego desembolsó a ese país suramericano, según un informe confidencial de una compañía de servicios financieros al que accedió The New York Times.

El informe, redactado por la firma KPMG en nombre del Gobierno estadounidense, describe la actividad de la ‘Cuenta de custodia de Venezuela’, creada por el Tesoro de Estados Unidos para gestionar el flujo de ingresos por exportaciones venezolanas luego de la captura y traslado a EE.UU. del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

En dicha cuenta controlada por EE.UU., depositaron 12.260 millones de dólares entre el 3 de enero, día de la captura de Maduro, y el 30 de septiembre, por la venta de petróleo, así como de minerales y fertilizantes, y de ese monto unos 11.700 millones retornados a Venezuela en poco tiempo, según indicó el informe citado por el NYT.

La mayor parte del dinero devuelto se utilizó para apuntalar la moneda nacional del país, el bolívar, mediante subastas de divisas realizadas por los bancos comerciales venezolanos.

EE.UU. también desembolsó unos 130 millones de dólares para pagar las deudas externas del Gobierno venezolano, principalmente con otros Gobiernos y organizaciones internacionales.

La cuenta tenía un saldo de aproximadamente 170 millones de dólares en la fecha de cierre del informe y había generado unos 12 millones en intereses, detalló.

BCV SOLICITÓ FONDOS

También menciona que el Banco Central de Venezuela solicitó fondos de la cuenta y estos fueron desembolsados luego de que funcionarios estadounidenses confirmaran el cumplimiento de criterios de integridad financiera.

El 61 % de los ingresos en la cuenta provenían en conjunto de las gigantes Trafigura y Vitol, que adquirieron los derechos para vender el petróleo venezolano y dominan el comercio del crudo de ese país.

Con información EFE