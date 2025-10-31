¿Está considerando ataques contra objetivos militares en Venezuela? Lo que respondió Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó estar considerando ataques contra objetivos militares en Venezuela relacionados con la operación que está llevando a cabo en el mar Caribe.

Durante un breve encuentro con la prensa le preguntaron al mandatario sobre este tema debido a un artículo publicado en medios estadounidenses en el que informaron que el gobierno de EEUU había decidido atacar instalaciones militares en Venezuela y que los ataques podrían producirse en cualquier momento.

No obstante, Trump fue tajante al responder con un rotundo «no», mientras estaba a bordo del Air Force One, sin dar más detalles, según reportó la agencia Bloomberg.

Horas atrás, en esta misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, también negó que el presidente decida una posible acción militar de los Estados Unidos en contra de Venezuela. «Fuentes anónimas desconocen de qué están hablando», dijo, haciendo referencia a las fuentes sin identificar citadas por los medios.

Asimismo, aseguró que «cualquier anuncio provendría de Trump».

¿QUÉ DICE EL ARTÍCULO?

En un artículo publicado hace pocas horas, se reseñaba que Trump había tomado la decisión de atacar objetivos militares dentro de Venezuela.

«La administración Trump ha tomado la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, y los bombardeos podrían ocurrir en cualquier momento», dijeron al Miami Herald fuentes con conocimiento de la situación, «en momentos en que Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente fase de su campaña contra el cartel de los Soles», acotó dicho medio, poco antes de que el propio Trump saliera a desmentirlos.