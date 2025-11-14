EEUU

Espeluznante tiroteo en escuela de EEUU causó pánico: reportan al menos un herido y esto se sabe del sospechoso

Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Al menos una persona resultó herida de bala después de que un hombre armado abriera fuego el jueves en el Laney College de Oakland, California./ Cortesía: KTVU)

Un tiroteo registrado este jueves, 13 de noviembre, en el campus de Laney College, en Oakland, California (EEUU), dejó al menos una persona herida.  

De acuerdo con la información citada por Fox News y otros medios locales, poco antes del mediodía, el campus del Laney College en Oakland fue escenario de un tiroteo que obligó a suspender las clases presenciales y poner en confinamiento a los estudiantes y personal. 

Lo que se precisó, es que el ataque ocurrió dentro del Laney Fieldhouse, el complejo deportivo de la institución, donde fue hallado y herido de bala John Beam, de 58 años, director atlético y exentrenador de fútbol americano. 

Se indicó, que el Departamento de Bomberos de Oakland, paramédicos trasladaron a Beam a un hospital local tras encontrarlo con la herida de bala. Aunque su estado de salud no ha sido detallado públicamente, se confirmó que recibió atención inmediata.  

¿QUÉ SE SABE DEL SOSPECHOSO DEL TIROTEO?  

Las autoridades locales informaron que el sospechoso sigue prófugo, lo que activó las labores de búsqueda y la investigación sobre los motivos del tiroteo.  

La policía mantiene un operativo en la zona y solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información que ayude a esclarecer el caso. Mientras tanto, el campus permanece bajo estrictas medidas de seguridad.  

El jefe policial interino James Beere declaró, en conferencia de prensa, que el ataque “fue un hecho aislado y no involucró un tirador activo”.  

Un hombre armado abrió fuego el jueves en el Laney College de Oakland, California / Cortesía: KTVU

Además, explicó que las autoridades respondieron ante los primeros reportes como si se tratara de un caso de tirador activo, pero posteriormente lo descartaron. “Puedo decir en este momento que no fue un tirador activo”, reiteró Beere. 

Asimismo, se señaló que el presunto atacante escapó del lugar y llevaba puesta vestimenta oscura, entre ella una sudadera con capucha.  “Pedimos que cualquier persona que tenga información se acerque, la investigación sigue activa”, agregó el funcionario. 

