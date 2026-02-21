¡Escándalo! La verdad sobre publicaciones de Pitbull «contra» Bad Bunny que están dando de qué hablar

Un video del cantante Armando Christian Pérez, más conocido por su nombre artístico Pitbull, pronunciando un encendido mensaje sobre el orgullo de vivir en Estados Unidos volvió a viralizarse esta semana, impulsado por publicaciones que lo presentan como una supuesta reacción del artista hacia Bad Bunny tras su actuación en el reciente Super Bowl.

En redes sociales, el video se compartió junto a afirmaciones de que el cantante de origen cubano “destruyó” al puertorriqueño y a los inmigrantes que critican a Estados Unidos, alimentando una narrativa de confrontación que generó de inmediato miles de interacciones.

«Si no te gustan los Estados Unidos, regresa al país de donde carajo vinimos y verás cuánto aprecias a los Estados Unidos», son las palabras que se atribuyen a Pitbull, junto a un vídeo suyo en un concierto.

Asimismo, en las publicaciones virales en X, Facebook, Instagram y Threads afirman que Pitbull lanzó comentarios “PRO-ICE” en un concierto reciente y que, bajo ese cotexto, fue que arremetió contra Bad Bunny y los migrantes que critican a Estados Unidos.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que Pitbull haya hecho comentarios recientes dirigidos al cantante ni de que sus palabras formen parte de una polémica actual, de acuerdo al equipo de verificación de fake news de la agencia de noticias EFE.

FUE EN UN VIEJO CONCIERTO

Las afirmaciones descontextualizadas se basan en un material audiovisual grabado en 2021. En concreto, durante la gira I Feel Good Tour, y que ya había circulado en aquel momento.

Una búsqueda inversa de fotogramas confirma que el vídeo fue publicado en TikTok en octubre de ese año. Incluso, desde distintos ángulos, lo que demuestra que no tiene relación alguna con el Super Bowl ni con el artista puertorriqueño, explicó el medio.

De hecho, medios estadounidenses como Fox News y Miami Herald reportaron en 2021 la viralización de ese mismo clip. Sin embargo, en ningún caso lo vincularon a Bad Bunny ni a una controversia con migrantes.

La reaparición del vídeo tras el espectáculo del cantante en el Super Bowl responde a un patrón habitual. Se trata del uso de contenidos antiguos, que resurgen descontextualizados para alimentar narrativas políticas o culturales en redes sociales.

En este caso, la frase de Pitbull —pronunciada en inglés y en un contexto general de defensa de Estados Unidos— está siendo manipulada para sugerir un ataque directo que nunca ocurrió.

«EFE Verifica ya ha desmentido anteriormente otros contenidos falsos relacionados con Bad Bunny y el Super Bowl. Como que el menor, al que entregó su premio, fuese Liam Conejo, detenido junto a su padre por el ICE», recordó la agencia informativa.