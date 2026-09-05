ESCÁNDALO EN MISURI: La insólita treta de un candidato a las primarias republicanas para desprestigiar a su rival

Thomas Ross, candidato de 37 años de Joplin a la Cámara de Representantes de Misuri, compareció el jueves por primera vez ante un tribunal federal luego de que lo acusaran de conspiración para «sembrar» drogas a su rival por las primarias republicanas.

Las autoridades lo señalan de tramar un plan para plantar cocaína y una pastilla de Adderall a su contrincante, Louise Secker, durante las semanas previas a los comicios del 4 de agosto.

La investigación del FBI reveló que Ross entregó a un exdirector de campaña un guante de nailon negro que contenía una pequeña bolsa con polvo blanco y una cápsula rosa y blanca. Según la declaración de causa probable, el candidato instruyó a su colaborador para que colocara los estupefacientes dentro del bolso o el vehículo de Secker mientras esta se encontraba de vacaciones fuera del estado, con la intención de perjudicar su candidatura.

LAS PRUEBAS CONTRA ROSS

Mensajes de texto recuperados por los agentes confirman que Ross presionó a su equipo para concretar la maniobra antes de un evento de mujeres republicanas en un restaurante de Joplin en junio. El acusado escribió explícitamente que el hallazgo le causaría a su contrincante «una vergüenza tremenda». Pese al entramado, Ross se impuso sobre Secker por un estrecho margen de pocas docenas de votos en la contienda primaria.

Ni Ross ni la oficina del defensor público asignada a su representación emitieron comentarios inmediatos sobre la postura que asumirá frente a los cargos. Por su parte, el presidente del Partido Republicano de Misuri, Peter Kinder, calificó la detención de «grave y profundamente preocupante» e instó al candidato a retirarse de la contienda.

El fiscal federal R. Matthew Price enfatizó en un comunicado que los electores merecen plena confianza en la integridad de los procesos electorales.