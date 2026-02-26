«Es como un sueño»: liberaron al periodista venezolano que fue arrestado por ICE, estos son los detalles de su caso

El periodista venezolano Alejandro Mendoza, de 45 años, vivió uno de los momentos más esperados por su familia tras concretarse liberación bajo fianza, luego de pasar dos semanas detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida (EEUU).

“Siento que es como un sueño, como despertar de una pesadilla”, expresó entre lágrimas de alegría el comunicador venezolano al reencontrarse con sus seres queridos, según confirmó a Univisión.

Su caso, que generó preocupación en la comunidad migrante venezolana, avanza ahora hacia una audiencia final ante una Corte de Inmigración el próximo mes.

Se señaló que el año pasado, en julio, tuvo su entrevista de asilo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés USCIS), pero con el paso de los meses la respuesta no llegó.

Xioriber Rodríguez, su esposa, dijo que pedirán un nuevo permiso de trabajo para el periodista, ya que no le devolvieron el que tenía.

¿POR QUÉ LO ARRESTARON?

En un comunicado citado por el periodista Félix Pirela, un portavoz de ICE afirmó que Mendoza ingresó a Estados Unidos con una visa B2 en enero de 2015, con autorización para permanecer hasta julio de ese mismo año.

La agencia sostiene que el comunicador “violó las leyes migratorias al permanecer ilegalmente por más de una década” y que su detención se produjo luego de que él mismo informara al oficial sobre su estatus migratorio irregular durante la parada vehicular.

La familia, sin embargo, argumentó que Mendoza llegó al país huyendo de la persecución política en Venezuela, tras ejercer como periodista en Maracaibo y cubrir protestas antigubernamentales o antichavistas.

Desde entonces, él, su esposa y sus hijos han permanecido como solicitantes de asilo, un proceso que dicen avanza lentamente.

Mientras esperaba una decisión, el periodista trabajaba como conductor de Uber para sostener a su familia, como lo hacen miles de venezolanos en situación similar.

Para su esposa, estos días han sido una mezcla de miedo, agotamiento y esperanza.

“Él siempre ejerció el periodismo en Venezuela y jamás imaginamos enfrentar una situación de este tipo en Estados Unidos”, dijo en una anterior entrevista pero con Telemundo 31.

Recordó, en medio de la incertidumbre del momento, que su esposo “siempre vivió la noticia desde un ángulo, y ahora la está viviendo desde otro totalmente diferente”, convertido en protagonista de un caso que refleja la vulnerabilidad de miles de solicitantes de asilo.