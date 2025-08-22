«Engaño cruel»: Lo que dicen del tiroteo reportado en la universidad donde estudió el papa León XIV

La Universidad de Villanova, ubicada en Pensilvania (EEUU), vivió momentos de tensión este jueves, 21 de agosto, tras un reporte de tiroteo activo en horas de la tarde en su campus, que terminó siendo todo un «engaño cruel».

De acuerdo con la información detallada por NBC News, la alerta emitida alrededor de las 4:30 de la tarde (local) por el falso tiroteo movilizó a fuerzas policiales estatales y federales, generando una rápida evacuación y cierre de instalaciones.

Sin embargo, tras una exhaustiva revisión, las autoridades confirmaron que no existía ninguna amenaza real. El presidente de la institución, Peter M. Donohue, calificó el incidente como un “engaño cruel” que puso en riesgo la seguridad emocional de toda la comunidad universitaria.

“Afortunadamente, nadie resultó herido y ahora sabemos que fue un engaño cruel: no hubo ningún tirador activo, no hubo heridos ni evidencia de armas de fuego en el campus”, escribió en un correo electrónico a la comunidad escolar.

“Si bien eso es una bendición y un alivio, sé que los acontecimientos de hoy han sacudido a toda nuestra comunidad”, agregó Donohue.

Asimismo, señaló que la noticia sobre un posible tirador en la facultad de derecho se produjo durante una misa de orientación, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y sus familias.

🚨#AlertaADN Un tiroteo durante la ceremonia de bienvenida a estudiantes de primer año en la Universidad de Villanova moviliza a la policía del municipio de Radnor en Pensilvania, #EEUU https://t.co/I9CBYzvY1y pic.twitter.com/eVQPKYfmeJ — adn40 (@adn40) August 21, 2025

“Quiero agradecer a todos los involucrados en garantizar la seguridad de nuestra comunidad, especialmente al Departamento de Seguridad Pública de Villanova y al personal de primera respuesta de la Policía de Radnor y otros departamentos de policía locales”, dijo.

Y continuó: “También quiero agradecer a nuestros Consejeros de Orientación y a todo el personal de Villanova que asistió a la Misa de Orientación, quienes respondieron con calma y compasión a una situación tan aterradora y desconcertante”.

UN FALSO TIRADOR, TIROTEO: UN «SWATTING»

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó que lo sucedido en el alma mater del papa León XIV se trató de un «cruel» swatting: cuando alguien reporta una amenaza falsa para infundir pánico.

«El swatting es ilegal. He ordenado a la Policía Estata que trabaje junto con sus socios y use todas las herramientas a nuestra disposición para encontrar a la persona o personas que llamaron a esta amenaza falsa y hacerlos responsables», escribió en X.