EEUU

Enfermedad mortal amenaza a turistas de varios países tras paseo por parque nacional de EEUU

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Una inesperada amenaza sanitaria sacude a EEUU y tiene como epicentro el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, donde Visitantes provenientes de 38 estados de la nación y siete países podrían haber estado expuestos al virus de la rabia tras alojarse en el Jackson Lake Lodge.  
Archivo

Una inesperada amenaza sanitaria sacude a EEUU y tiene como epicentro el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, donde visitantes provenientes de 38 estados de la nación y siete países podrían haber estado expuestos al virus de la rabia tras alojarse en el Jackson Lake Lodge.  

Tabla de Contenido

De acuerdo con las autoridades locales, los visitantes en riesgo de haberse contagiado de rabia son aquellos alojados específicamente en las habitaciones 516 a la 530 entre el 5 de mayo y el 27 de julio.  

Leer Más

El caso de Frizgeralth Cornejo, un venezolano deportado de EEUU a una prisión en El Salvador, ha generado controversia y debate sobre los prejuicios que rodean a los tatuajes. 
EN VIDEO: Artista que diseñó tatuajes de un venezolano expulsado a El Salvador contó «la verdad»
Esposa del polémico migrante «Leíto» fue vista llorando porque no le permiten verlo, está en una cárcel de Ohio
Dos años después informe revela ‘cadena de fallas’ que ocasionó tragedia del sumergible Titan

LEA TAMBIÉN: ESTAS SON LAS CIUDADES DE EEUU CON LA MAYOR TASA DE HOMICIDIOS, SEGÚN RANKING DIFUNDIDO POR EL FBI

Se determinó que una colonia de murciélagos en el ático sobre esos cuartos es la causa que generó la alerta, lo que activó una respuesta urgente por parte del Servicio de Parques Nacionales y autoridades sanitarias locales. 

En consecuencia, el Departamento de Salud de Wyoming, junto con el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) inició una operación de rastreo. Igualmente, una evaluación individualizada para contactar a los huéspedes afectados.

Aunque los murciélagos capturados dieron negativo en pruebas de laboratorio, los expertos no descartaron por completo el riesgo. Esto, dado que las mordeduras de murciélago pueden pasar desapercibidas y los síntomas de la rabia pueden tardar semanas o meses en manifestarse.  

La profilaxis postexposición (PEP) fue recomendada como medida preventiva, para quienes pudieran haber tenido contacto físico con los animales. 

Lo que se sabe, es que la magnitud del caso obligó a una coordinación interjurisdiccional sin precedentes. Autoridades sanitarias de múltiples estados y países colaboraron para emitir alertas, evaluar riesgos y facilitar el acceso a tratamiento.  

Archivo

TODOS LOS TURISTAS FUERON LOCALIZADOS

El director de salud pública del condado de Teton, Travis Riddell, confirmó que todos los huéspedes fueron localizados. Por ende, notificados rápidamente, lo que permitió reducir el riesgo de exposición inadvertida. 

También se consideraron casos de personas vulnerables, como niños o adultos con deterioro cognitivo, que no pueden relatar si hubo contacto. 

Según los expertos, los murciélagos, junto con zorrillos y mapaches, son los principales portadores de rabia en Wyoming. 

Es por ello, que la National Park Service emitió recomendaciones claras. Cualquier persona que sospeche haber sido mordida o arañada por un murciélago debe lavar la zona afectada de inmediato. Y, sobre todo, buscar atención médica.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Creo que soy mitad extraterrestre»: Machine Gun Kelly sorprende a sus fanáticos
Caraota Show
El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló en las últimas horas una compleja operación de fraude que afectó a más de 400 abuelos en distintos estados del país.  
La millonaria estafa a cientos de abuelos de la que acusan a «nietos» en EEUU, así era el modus operandi
EEUU
Conmoción en Monagas: Un rayo mata a una mujer y deja cuatro heridos, iban en una lancha
Sucesos