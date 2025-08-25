EEUU

Encontraron cadáver sin cabeza en avanzado estado de descomposición detrás de un McDonald’s

Captura de video

Un hallazgo macabro sacudió a la comunidad de Nashville, en Tennessee (EEUU), cuando una mujer que caminaba por una zona boscosa detrás de un McDonald’s y un Waffle House descubrió un cuerpo sin cabeza en avanzado estado de descomposición.  

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, citada por el medio local WSMV, el hallazgo del cuerpo se registró el pasado viernes en horas de la mañana, cuando primero se encontró un grupo de huesos, y posteriormente, a unos 30 metros de distancia, apareció un cráneo severamente deteriorado. 

Las autoridades todavía no han confirmado si ambos restos pertenecen a la misma persona. “No está claro en este momento quién es esta persona ni cómo llegó allí”, señaló una portavoz de la policía de Nashville, Brooke Reese, quien agregó que el género y la edad del individuo son desconocidos. 

Indicó que las condiciones del lugar —calor extremo, vegetación densa y el estado de los restos— han dificultado el trabajo de los forenses.  

“Dado el calor, el bosque y la naturaleza de cómo fue encontrada esta persona, es extremadamente difícil para los oficiales verla y para nuestro equipo de CSI fotografiarla y capturarla”, sostuvo la funcionario.  

Indicó, que ahora las autoridades están tratando de determinar la identidad de la víctima y cuánto tiempo estuvo en el lugar. 

Asimismo, según lo aclarado en la misma rueda de prensa, no se encontraron armas en el sitio.  

Como era de esperarse, el hallazgo ha generado conmoción entre los trabajadores de los restaurantes cercanos. Por ejemplo, Tom Keesee, empleado local, expresó su incredulidad: “Es bastante sangriento, es una locura”.  

Otro trabajador, quien prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: “Vivimos en una gran ciudad. No quiero decir que matar sea normal, pero un cuerpo sin cabeza es otro nivel”.  

En tanto, la policía mantiene la zona asegurada mientras continúa con las investigaciones. No se han revelado detalles sobre posibles sospechosos ni se ha establecido si el caso está vinculado a otros crímenes recientes.

