Un terremoto de 5,0 grados en la escala de Richter sacudió este sábado el sur de California, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, sin que se haya informado de daños de importancia ni se activara la alerta por tsunami.

El temblor, al que le han seguido varias réplicas más débiles, se produjo a las 9:30 hora local (17:30 GMT) y tuvo su epicentro frente a la costa de la localidad de Manhattan Beach, unos 30 kilómetros al sur de Los Ángeles.

El hipocentro se situó a unos 12,2 kilómetros de profundidad y aunque el sismo se sintió en una amplia zona de la región, una de las más pobladas del país, los medios locales no han reportado daños importantes por el momento.

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Videos difundidos por usuarios de redes sociales capturaron el movimiento que produjo el temblor, que causó gran expectativa en la población por lo sismica que es esta zona de los EEUU.

#Atención #Mundo 🚨 Un sismo de magnitud 5.0 se registró durante la mañana de este sábado 28 de noviembre en Los Ángeles, California. Videos de cámaras de seguridad registraron el movimiento telúrico que se registró a las 9:30 hora local (12:30 pm hora Colombia). Las autoridades en los Estados Unidos informaron que están trabajando a toda marcha para verificar cualquier impacto o daño que haya podido causar el terremoto. Mientras tanto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dijo que no existe riesgo de que se produzca uno. — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) November 28, 2026

El de hoy ha sido el más reciente de una serie de varios sismos de menor intensidad que han afectado a la región en las últimas semanas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento «moderado», el cual, por lo general, puede provocar la rotura de ventanas o vajillas, así como el vuelco de objetos inestables.

CON INFORMACIÓN DE EFE