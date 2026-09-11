EN VIDEOS: Así fueron los actos conmemorativos tras cumplirse 25 años de los atentados del 11 de septiembre

El Gobierno de EEUU dio inicio la mañana de este viernes a los actos conmemorativos por los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, al cumplirse 25 años de la tragedia que sacudió al mundo entero.

Para este año, la ceremonia en la Zona Cero sumó un nuevo homenaje: un momento de silencio y un toque de campana en recuerdo de las personas que murieron en los últimos 25 años a causa de afecciones relacionadas con la exposición a toxinas durante el ataque terrorista.

Las familias de las víctimas de los atentados, que dejaron cerca de 3000 muertos hace un cuarto de siglo, fueron las encargadas de dar inicio a la ceremonia de conmemoración en la denominada «Zona Cero» en Nueva York.

The first moment of silence marking the 9/11 attacks was held at 8:46 a.m., the time hijackers crashed American Airlines Flight 11 into the North Tower of the World Trade Center 25 years ago. pic.twitter.com/HVugX2g7Cs — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026

Por su parte, el presidente Donald Trump encabezó la conmemoración en el Pentágono. Desde allí, el mandatario ofrecerá un discurso junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un acto que contó además con la presencia del jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

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Former Presidents Obama, Biden, and Bush gathered in New York for the 9/11 remembrance ceremony, marking 25 years since the attacks. pic.twitter.com/lG9xIkAe9J — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026

El evento comenzó con la solemne lectura de los nombres de las personas que perdieron la vida aquel 11 de septiembre.

Entre tanto, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) rindió un sentido homenaje esta mañana a los 343 efectivos que fallecieron durante las labores de rescate.

The second moment of silence at 9:03 a.m. marks the moment hijackers crashed United Airlines Flight 175 into the South Tower of the World Trade Center on 9/11. https://t.co/Ooa381jdR5 pic.twitter.com/jyzKaNtkNn — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026

La comisionada Lillian Bonsignore, el jefe del Departamento John Esposito y el alcalde Zohran Mamdani lideraron el acto conmemorativo en el Memorial de los Bomberos de Manhattan, donde colocaron una ofrenda floral en honor a quienes atendieron la emergencia en el World Trade Center.

The 9/11 commemoration at Ground Zero in New York City began with officers carrying the American flag in a solemn procession. pic.twitter.com/YOTZO5j3tv — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026

Al cumplirse 25 años de las acciones terroristas, el FDNY ratificó su promesa de preservar el legado y el sacrificio de sus miembros. «Nunca olvidaremos», expresaron.