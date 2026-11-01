EN VIDEO: Vivió momentos de terror cuando paseaba a sus perros e intentó ayudar a migrante detenido por el ICE

Momentos de tensión se vivieron en una calle de North Hollywood, Los Ángeles cuando un hombre intentó intervenir junto con sus perros durante la detención que estaban llevando a cabo funcionarios de migración en contra de un indocumentado que clamaba por ayuda.

Durante el procedimiento de detención ocurrido el viernes 30 de octubre, poco antes de las 8:30 de la mañana, cerca del cruce de Vineland Place y Otsego Street se puede observar como el transeúnte, que paseaba a sus perros, se acerca rápidamente para intervenir y retirar un recipiente de gas pimienta que uno de los agentes había dejado caer.

En ese instante, uno de los uniformados se le acercó rápidamente y lo empujó contra unos arbustos, apuntándolo con una pistola directamente a la cara, mientras lo amenazaba.

Las imágenes las grabó Damari Butler, un vecino de la zona, quien al presenciar lo que estaba pasando en la calle comenzó a documentar. Mientras tanto, otros tres funcionarios del ICE sometían al migrante indocumentado que yacía en el suelo pidiendo ayuda.

«No le preguntaron su nombre, no le pidieron identificación, nada. Simplemente lo agarraron», relató Butler a Los Angeles Times.

Tras el primer percance, el hombre con los perros permaneció en el lugar observando todo. Al cabo de un rato volvió a intervenir y lanzó lejos otro artefacto que se le había caído a los agentes. En ese instante, otro de los uniformados lo volvió a encarar y lo roció con gas pimienta, por lo que el transeúnte terminó huyendo.

De acuerdo con los vecinos, el hombre con los perros no resultó detenido.