EN VIDEO: Trump reconoció como «legítimo» al gobierno de Delcy Rodríguez

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado que reconoció como «legítimo» al gobierno encargado de Delcy Rodríguez, al tiempo que insistió en que está haciendo un «gran trabajo» y que incluso se lleva bien con el secretario de Estado, Marco Rubio.
Durante una conferencia de prensa, que formó parte de un encuentro con mandatarios del continente, el republicano también se refirió al acuerdo con el oro venezolano.
LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: EL PEDIDO QUE HICIERON FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS EN ZONA 7 A DELCY RODRÍGUEZ Y LAURA DOGU
«Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente. También acabamos de alcanzar una meta histórica para negociar. Eso se llama el acuerdo de oro con Venezuela para permitir que nuestros dos países trabajen juntos para facilitar la venta de oro venezolano y otros minerales», expresó.
#7Mar #CumbreEscudoDeLasAméricas @PeriodistaAlejo: Trump anuncia que Venezuela está recibiendo grandes de dinero pic.twitter.com/QtASjxQqFh por la venta de petróleo y que lo están utilizando apropiadamente.
Además informó que han reconocido formalmente el gobierno de Venezuela…
— Reporte Ya (@ReporteYa) March 7, 2026
Asimismo, reiteró que han estado trabajando estrechamente con Delcy Rodríguez, quien «está haciendo un gran trabajo».
«Está haciendo un gran trabajo porque trabaja con nosotros; si no lo hiciera, no diría que está haciendo un gran trabajo. De hecho, si no trabajara con nosotros, diría que está haciendo un muy mal trabajo, inaceptable», aseveró.
Poco después, Trump dijo que Delcy Rodríguez incluso «se lleva muy bien con Marco Rubio». «Estamos extrayendo enormes cantidades de petróleo y estamos ganando más dinero que nunca».
«Tenemos compañías petroleras y ellas están ganando más dinero. Nosotros estamos ganando algo y ellas están ganando mucho. Están ganando más dinero ahora que lo que han ganado en la historia de su país. (…) Se está gastando apropiadamente y los estamos observando de cerca», agregó.
RELACIONES CON EEUU
Este anuncio ocurrió solo dos días después de que se diera a conocer el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre EEUU y Venezuela tras siete años de ruptura. Así lo confirmó por medio de un comunicado el Departamento de Estado.
«Las autoridades interinas de Estados Unidos y Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad. También para apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela», reza parte del texto.