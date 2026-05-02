EN VIDEO: Trump dio nuevos detalles de la relación de EEUU con Venezuela y habló del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el viernes que mantiene una relación «muy buena» con el Gobierno encargado de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, al tiempo que anunció que prevé la llegada de más cargamentos de petróleo venezolano durante las próximas semanas.

Durante una cena política y empresarial del Forum Club, Trump calificó como una «maniobra militar increíble» la operación ejecutada el pasado 3 de enero. Dichos ataques en Caracas y ciudades aledañas permitieron la captura de Nicolás Maduro, quien sigue detenido en Nueva York junto a Cilia Flores.

🚨TRUMP sobre Venezuela lo vuelve a reiterar: “Nos llevamos muy bien con la gente, con los líderes del país, y trabajamos muy de cerca con ellos. Confían totalmente en nosotros, la relación es muy buena”, pic.twitter.com/IDlkncxkQZ — Liliana Franco (@lilianaf523) May 2, 2026

El mandatario ofreció detalles sobre los acuerdos energéticos alcanzados recientemente con las autoridades venezolanas. «Tenemos una gran relación con Venezuela. Ya hemos vendido 100 millones de barriles de petróleo que van a Texas para ser refinados allí», afirmó el presidente en su discurso.

Asimismo, Trump aseguró que otros 100 millones de barriles llegarán el próximo mes para beneficio de los empresarios presentes. «Esta es la primera guerra que se ha vivido en Estados Unidos en mucho tiempo en la que, de hecho, ya hemos pagado el costo de la guerra unas 37 veces», sostuvo.

El jefe de Estado explicó que la operación, a pesar de su magnitud técnica, resultó financieramente rentable para su administración. «En otras palabras, nos ha costado mucho. Teníamos esos grandes y hermosos portaaviones, muchos aviones y todo lo demás, pero lo hemos pagado muchas veces», insistió el líder estadounidense.

Trump reiteró que las autoridades de ambos países trabajan actualmente «muy de cerca» y mantienen una sintonía positiva. «Confían totalmente en nosotros. La relación es muy buena, y ahora hacen más negocios de lo que han hecho probablemente en 15 años», añadió el mandatario.

Finalmente, el presidente destacó el regreso masivo de la industria energética norteamericana a Venezuela bajo el nuevo panorama político. «Tenemos a todas las compañías petroleras mudándose para allá. Las grandes petroleras estadounidenses se están mudando todas. Realmente ha sido increíble», concluyó Trump.