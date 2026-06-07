EN VIDEO: Trump abandonó abruptamente una entrevista tras discutir con la periodista, esto se dijeron

El presidente de EEUU, Donald Trump, visiblemente agitado, abandonó abruptamente una entrevista con el programa «Meet the Press» de NBC News. Lo hizo tras un tenso intercambio con la periodista Kristen Welker quien que lo interrogó sobre sus afirmaciones de que le habían robado las elecciones del 2020.

Trump arremetió contra la moderadora después de que ella insistiera en que él no había aportado ni una sola prueba sobre sus controvertidas acusaciones.

“Son una cadena parcial y corrupta”, exclamó Trump furioso durante la entrevista, que se emitió este domingo. “Démoslo por terminado, porque ya he tenido suficiente. Gracias, cariño. Que te vaya bien”, expresó se levantó y se fue.

“Ya les he dado suficiente tiempo. Deberían mejorar su prensa”, añadió. “Un país nunca podrá ser grande con una prensa deshonesta”.

Tras la emisión de ese tenso intercambio, Welker reveló que habló con Trump posteriormente y que él accedió a concederle una segunda entrevista, aunque no está claro cuándo.

La periodista afirmó que tanto ella como Trump reconocieron las complicaciones causadas por la lluvia durante la entrevista que se emitió el domingo.

LA TENSIÓN CRECÍA

Todo iba bien, pero la entrevista comenzó a tornarse tensa hacia los últimos seis minutos. Welker presionó a Trump sobre un fondo propuesto de 1.776 millones de dólares para la «anti armamentismo», cuyo objetivo era otorgar compensaciones económicas a las víctimas de la «guerra jurídica» federal.

Trump calificó el fondo de «gran idea» y dijo que estaría «decepcionado» si no se aprueba. Pero, Welker presionó entonces a Trump sobre si los alborotadores del Capitolio del 6 de enero de 2021 deberían poder recibir dinero de un hipotético fondo «contra la militarización».

“Ahora bien, no sé qué va a pasar con el fondo. Me encanta la idea”, dijo Trump. “Gente como el estúpido [expresidente Joe] Biden, no es lo suficientemente inteligente como para saber lo que está pasando, pero la gente que lo rodeaba… lo que le hicieron a la vida de la gente, la destruyeron. Enviaron a la cárcel a gente que no había hecho nada malo”, dijo.

Welker replicó que “no hay pruebas de lo que dices” e intentó cambiar de tema y preguntarle sobre Blanche. Pero entonces Trump sacó a colación las elecciones de 2020.

“Las elecciones fueron fraudulentas. Fueron unas elecciones sucias”, espetó Trump sobre los comicios, que perdió ante Biden antes de ganar en 2024 contra la demócrata Kamala Harris.

Entonces, la presentadora de la NBC señaló que Trump no había presentado pruebas para demostrar sus afirmaciones sobre las elecciones de 2020. Finalmente, tras un tenso intercambio, Trump optó por dar por terminada la entrevista.