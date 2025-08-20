EN VIDEO: Lo que hay detrás de la pintura negra en el muro fronterizo con México “a petición de Trump”

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, anunció este martes, 19 de agosto, que el muro fronterizo sur será completamente pintado de negro.

La decisión, tomada a petición directa del presidente de EEUU, Donald Trump, busca dificultar el cruce de migrantes indocumentados al intensificar el calor sobre la superficie metálica del muro, haciéndolo más difícil de escalar.

Durante una conferencia de prensa en Santa Teresa, Nuevo México, Noem explicó que el color negro absorbe más calor. Esto convierte al muro en una barrera todavía más hostil bajo el sol abrasador del desierto.

«Hoy también la pintaremos de negro, específicamente a petición del presidente, quien entiende que con las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y dificulta aún más el acceso», subrayó Noem a los periodistas.

«Por eso, pintaremos toda la frontera sur de negro para asegurarnos de alentar a las personas a no entrar a nuestro país ilegalmente. A no infringir nuestras leyes federales, sino a que las cumplan y vengan a nuestro país de la manera correcta para que puedan quedarse y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses y alcanzar el sueño americano», sostuvo la funcionaria.

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas más amplio que incluye la instalación de nuevas tecnologías, cámaras y sensores para reforzar la vigilancia en zonas de alto tráfico migratorio.

Según Noem, estas acciones buscan enviar un mensaje claro: “Una nación sin fronteras no es una nación en absoluto”. Así reiteró el compromiso de la administración Trump con el cumplimiento de las leyes migratorias y seguridad nacional.

Asimismo, Noem destacó que este martes supervisó las obras de construcción de varias millas de nuevo muro fronterizo. Específicamente, en un área que históricamente era utilizada por traficantes de migrantes, quienes solían perforar la malla de la cerca para introducir a las personas en el desierto de Nuevo México.